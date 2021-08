Jānis Neibergs kopā ar ģimeni demonstrē, kā māju var pārvaldīt no planšetdatora. Foto: Karīna Miezāja

Nospied vienu podziņu un… Kādas izskatās mūsdienu “gudrās mājas”? Ieteikt







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Filosofi atzīmē, ka daudzu izgudrojumu pamatā esot tā saucamais labdabīgais egoisms. Ar pēc iespējas mazākām pūlēm padarīt savu mājokli ērtāku, drošāku un ekonomiskāku vienmēr bijis prātīga cilvēka sapnis. Tādēļ mājas kļūst arvien gudrākas gan pēc saviem būvniecības, gan apsaimniekošanas, gan drošības principiem. Gudrās mājas zaļā misija ir laika gaitā arvien vairāk samazināt savu ekoloģisko pēdu. Gudrā māja nav tikai pašmērķis komfortam, tas ir viens no līdzekļiem cīņā pret globālajām klimata izmaiņām, kas vieno valstis.

“Mājokļu jautājumos Eiropas Zaļais kurss pats par sevi nenosaka, ka mājai ir jābūt viedai vai gudrai. Tas akcentē, ka klimata izaicinājumiem un izvirzītajiem klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem atbilstoša māja aptver gan dizaina, gan tehnoloģijas risinājumus, gan to realizāciju tādā veidā, lai māja būtu ar pēc iespējas zemāku enerģijas patēriņu, regulējama un sensora.

Klimata aspektā raugoties, galvenie energoekonomijas virzieni ir mājas apkures sistēma, atvēsināšanas un vēdināšanas sistēmas un elektroapgāde. Tur lieti noder gudrās mājas risinājumi, kas ir daudzveidīgi un dinamiski. Tie prasa visdažādāko – materiālo un intelektuālo resursu ieguldījumu, kam jāpārvēršas energo­ekonomijā un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā,” skaidro Eiropas Komisijas pārstāvniecībā.

Kas veido gudro māju

Apgaismojumam var ieprogrammēt dažādus scenārijus, lai atvieglotu to lietošanu. Piemēram, TV skatīšanās laikam kontrolieri izrāda Jānis Neibergs. Foto: Karīna Miezāja

Gudrās mājas sistēmas pamatā ir trīs tipa ierīces. Sistēmas maņu orgāni ir dažnedažādi sensori, kas saņem informāciju par ārējiem apstākļiem un nodod informāciju kontrolierim. Kontrolieris (dators) ir smadzenes – vadošā sistēma, kas savstarpēji savieno visus sistēmas elementus. Lai sazinātos ar ārējo pasauli, kontrolieri pieslēdz internetam un sistēma kļūst regulējama no attāluma, izmantojot gudro telefonu vai planšeti.

Kontroliera komandas izpilda “rokas” – visdažādākie aktivatori – gudrie slēdži, rozetes, ūdenscauruļu vārsti, trauksmes sirēnas, durvju un vārtu aizvēršanas mehānismi utt. Gudrās mājas sistēmas lietotājs pats var sistēmu regulēt un operatīvi pielāgot savām vajadzībām, nosacīt kādas, kad un kādā režīmā ierīces darbosies.

Māja vēsturiski “gudra” tapa pakāpeniski, soli pa solim. Process nesaraujami bija saistīts ar tehnoloģiju uzvaras gājienu – mehānika, elektrība, automātika, programmēšana un mobilie sakari.

Sākās viss ar atsevišķām mājas servisa ierīcēm. Piemēram, apkures iekārtas, kas koriģē darbību, vadoties pēc ārtelpu un iekštelpu temperatūras sensoru sniegtās informācijas. Mākslīgā klimata iekārtas, kas, sensoru informētas, automātiski rūpējas par gaisa kvalitāti, ieslēdzot te ventilatoru, te gaisa mitrinātāju, te gaisa sausinātāju. Ieprogrammēt var grīdas apkopes robotu, kurš laikā iztīra telpas un pat veļasmašīnu. Dārza apgaismojumam var ieprogrammēt laiku un spilgtumu, mauriņu laistītāju darbināt naktīs utt. Tie ir mājas servisa atsevišķi gudri elementi.

LA.LV Aptauja Ko no gudrās mājas funkcijām jūs vispirmāmkārtām uzticētu automātiskai vadībai un attālinātai kontrolei: apkuri

telpu un dārza apgaismojumu

apsardzi

mājas apkopšanu

gaisa kvalitātes kontroli

elektroierīču kontroli

ja dara, tad visu uzreiz Padalies ar rezultātiem







Šobrīd gudrā māja ir progresīvākā koncepcija cilvēka attiecībām ar apdzīvojamo vidi. Parādoties jauniem uzdevumiem un jaunām tehnoloģiskajām iespējām, sistēma kļūst arvien gudrāka un daudzpusīgāka. Piedevām, tās standarta modeļi ar katru gadu kļūst arvien pieejamāki cenas ziņā. Nezin kāda vēl būs triādes – cilvēks, mājoklis un mākslīgais intelekts – simbiozes nākotnes attīstība.

Ekonomija pieprasa pašregulāciju

Jaunās tehnoloģijas piešķir sirmajai arhitektūrai jaunus uzdevumus. Ēku jumtus visā civilizētā pasaulē arvien vairāk klāj zaļumi. Mājas pašas ražo elektroenerģiju, attīra kanalizāciju un izmanto lietus ūdeņus. Ārkārtīgs enerģijas ekonomijas resurs paslēpts izejošā gaisa un ūdeņu siltuma atgūšanā. Visu to darīt palīdz gudrās mājas pārvaldes sistēmas jeb BMS (saīsinājums no angļu val. – “building management system”).

Parādoties BMS, mājokļa attīstības iespējas stipri paplašinās. Nu jau to nosaka nevis vairs tikai progresīvāko arhitektu ieceres, bet arī likumdošanas akti daudzās valstīs. Piemēram, daudzās Eiropas valstīs jau ir obligāta prasība jaunās biroju ēkas aprīkot ar gudrās ēkas sistēmām.

Ne velti. Energoekonomija stimulē gudro ēku sistēmas attīstībai, jo dod reālu ekonomisku ietaupījumu. Klimata regulēšanai ēkā izmanto temperatūras un mitruma datorus, termostatus, termoregulatorus apkures bateriju regulēšanai, klimata kontrolierus, kas nodod komandas tehnikai, gaisa mitrināšanas un sausināšanas iekārtas. Gudrās mājas uzdevums automātiski regulēt klimatisko sistēmu darbu tā, lai vienlaicīgi nodrošinātu komfortu un samazinātu izdevumus.

Visefektīgāk resursu ekonomija izpaužas liela biroja ēkā. Tai ir noteikts darbalaiks. Telpas, kuras darbam netiek izmantotas, var apkurināt un ventilēt mazāk. Ēkas programmēšanas sistēma ļauj arī iestatīt nepieciešamo siltumu tur, kur uzturas cilvēki visu diennakti, piemēram, apsardze.

Ja, piemēram, sēžu zāles telpa ir neizmantota un to vajag sagatavot darbam, tiek dota attiecīga komanda. Ieslēdzas siltumu ģenerējošas iekārtas un klimata kontroles iekārtas. Ir veidi, kā uzsildīt telpas ātrāk, un veidi, kā to izdarīt ekonomiskāk. Vēdināšanas sistēma un apsildes sistēma savstarpēji konkurē.

Ja spēcīgāka vēdināšana, jo intensīvāk jāstrādā apkures iekārtām. Kad cilvēki telpu pametuši, klimatam jāatbilst stipri zemākiem normatīviem. Tā biroja ēkas uzturēšanas izdevumus BMS samazina, saskaņojot dažādu inženiersistēmu darbību.

Apgaismošanas sistēma kontrolē apgaismojuma līmeni telpās un, racionāli kombinējot dabisko apgaismojumu ar elektroapgaismojumu, ļauj ekonomēt elektroenerģiju. Eiropas valstu pieredze rāda, ka, izmantojot BMS, var ietaupīt līdz 30% elektriskās un siltuma enerģijas! Gudrās mājas sistēma barojas ar elektrību, tādēļ tās padeves nepārtrauktība ir ļoti svarīga un mājai nepieciešami rezerves bezpārtraukuma elektrobarošanas avoti, piemēram, dīzeļģenerators.

Komforts privātmājā

Bērni jau no mazotnes iemācās pārvaldīt māju. Foto: Karīna Miezāja

Atškirībā no lielām biroju ēkam, kur gudrās mājas sistēmas lietošana rada kolosālus energoietaupījumus, privātmājās svarīgāka ir dzīves kvalitātes paaugstināšana, un šajās gudrībās galvenokārt dominē komforts. Māja, pateicoties mākslīgajam intelektam, kļūst par cilvēku partneri. Nospied vienu podziņu – un tevi sagaida izgaismota māja, skan klusa mūzika, kamīnā kuras malka, iesilst somu pirts, smaržo kafija… Logu žalūzijas ir aizvērtas, gaismas intīmas… rosās roboti… Tā tik ir sagaidīšana, lai arī ieplānota!

Lai panāktu koncepta attīstību, ražotajiem bija jāvienojas un jāizstrādā noteiktu saziņas protokolu. Par starptautisko gudro māju automatizācijas un vadības standartu izvēlējās KMH, un 2006. gadā ISO/IEC to apstiprināja kā starptautisku standartu. Starptautiska tehniska valoda bija liels stimuls idejas attīstībai, jo ļāva paketes komplektācijā iesaistīties jaudīgiem uzņēmumiem.

Ko, piemēram, piedāvā viens no pasaules viedo māju vadošajiem apgādātājiem – vācu uzņēmums “JUNG”? Gudrais apgaismojums ļauj veikt vienkāršas un sarežģītas LED apgaismojuma konfigurācijas. Vienkāršākais ir ieslēgt, izslēgt un regulēt spilgtumu. Nodrošināt, ka gaisma ieslēdzas, cilvēkam ienākot telpā, un izslēdzas, kad cilvēks ir izgājis. Sarežģītāka ir visa apgaismojuma vadība. Kad dabīgais āra apgaismojums kļūst nepietiekošs, gaismas automātiski tiek ieslēgtas vēlamā līmenī, jo mazāk ārējā apgaismojuma, jo spilgtāks iekšējais.

Piedevām, notiek gaismas siltuma spektra regulēšana vai RGB dimēšana. Dienas laikā gaismām ir baltāks tonis (6000 K), kas cilvēku stimulē aktīvai darbībai. Vakarā gaismas pakāpeniski pāriet uz nomierinošu siltu toni (no 5000 K, līdz 3000 K), kas veicina cilvēka organisma sagatavošanu naktsmieram. Apgaismojuma intelektam pieaugot, tas, iedzīvotājiem izejot no mājas, izslēdz visas gaismas. Savukārt, ierodoties mājās, ieslēdz vējtvera, trepju un priekšnama gaismas…

Nakts laikā koridoros un WC gaismas ieslēdz tikai uz 10%, lai samiegojies cilvēks neapžilbtu un nepakluptu aiz kāda priekšmeta. Apgaismojums kļūst pavisam gudrs, ja tajā ieprogrammē dažādus scenārijus, kas tiek apzīmēti ar numuriem, lai atvieglo to lietošanu. Piemēram, TV skatīšanās laikam (viegla gaisma aiz TV), grāmatu lasīšanai (spil­gtāka gaisma telpas lasāmajā zonā), scenārijs Ziemassvētku noskaņu radīšanai – gaismas koncentrētas uz egli.

Māja noslēpj saimnieka prombūtni

Viltīgs ir prombūtnes scenārijs. Ja saimnieks ir aizbraucis ceļojumā uz ilgāku laiku un grib to slēpt, klātbūtnes simulācija ieslēdz un izslēdz gaismas mājā, it kā saimnieki tur atrastos. Scenārijus var veidot pats.

Izejot no mājas, var atslēgt virtuves sadzīves tehniku – tējkannas, tosteri, mikseri, virtuves kombainu un cepeškrāsnis, kas gaidīšanas režīmā lieki tērē elektrību. Iespējams uzraudzīt rozetēm pieslēgto patērētāju jaudu, savlaicīgi redzēt, vai kāda no iekārtām nesāk bojāties vai nesamērīgi daudz nepatērēt elektrību.

Nozīmīgs aspekts gudrās mājas izmantošanā ir automātiska telpu mikroklimata veidošana. Blokā ietilpst apkure ziemā, dzesēšana vasarā un, it īpaši, ventilācija, kura gaisa kvalitāti uztur, sekojot gaisa mitrumam, CO2 un organiskajiem izgarojumiem (VOC), kas var būt cigarešu dūmi, dažādas smakas un pat pārāk stipras smaržas.

Logos iestrādātos atvēršanās sensorus izmanto klimata sistēmas vadībai un arī apsardzes sistēmai. Ja ziemā logu atver un telpu vēdina, sensors dod komandu temperatūras kontrolierim 30 minūtes nereaģēt (nesildīt) uz pēkšņo temperatūras kritumu. Logos esošo žalūziju virināšana var notikt gan manuāli, gan automātiski pēc noteikta laika grafika, gan sekojot saules pozīcijai.

Gudrā māja veic apkures sistēmas katlu, kondicionieru, ventilācijas agregātu savstarpējās darbības koordināciju. Piemēram, telpas klimata kontrolieris sabalansē ventilatora un apkures sistēmu jaudu pēc iestādītiem parametriem. Gudrā māja var integrēt dažādas sistēmas un panākt to sinerģiju.

Piemēram, ieslēdzot scenāriju “Kamīns”, apgaismojums telpā ieslēdzas uz izvēlētu līmeni, LED gaismas pārslēdzas uz maigi siltu gaismu, aizkari aizveras un ieslēdzas mierīga džeza mūzika vajadzīgā skaļumā. Savienojas logu aprīkojums, apgaismojums un multimediji. Iespējama arī kamīna automātiska aizdedzināšana, gaisa aromatizēšana utt.

Māja sevi sargā pati

Gudrajā mājā integrētas dažādas drošības sistēmas. Aizsardzību pret ielaušanos nodrošina kustību, klātbūtnes, stikla plīšanas, vibrācijas, logu un durvju atvēršanas detektori. Par mājā notiekošo uzzina no videonovērošanas iekārtām, videodomofoniem un video – durvju actiņām. Informāciju par piekļūšanu mājoklim saņem no gudrajām dur­vju atslēgām un vārtu vadības moduļiem. Tas ļauj kontrolēt piekļuvi, no distances vadīt ierīces un veikt videoierakstus.

Trauksmes signālam kalpo sirēnas. Par ugunsdrošību informē dūmu, siltuma un CO detektori. Vieni detektori informē par gāzes noplūdi, citi – par nekārtībām ar ūdeni. Sistēmas iespējas ir ļoti plašas. Var mājās esošam slimniekam pievienot detektoru un sekot tā veselības stāvoklim. Var kontrolēt, vai bērns neiet ārā no istabas.

Drošības sistēmas reģistrē režīma pārkāpumu un par to informē īpašnieku un speciālos dienestus. Sistēma iedarbina sirēnu, ieslēdz videonovērošanu un aizslēdz mājas durvis. Māja, kuru saimnieki ilgstoši neuzrauga, var piesaistīt lieku uzmanību. No tā izvairās, pēc programmas imitējot saimnieku klātbūtni, ieslēdzot un izslēdzot apgaismojumu, atskaņojot suņa riešanu un mūzikas skaņas. Pasaulē kļūst izplatīti arī biometriskie lasītāji – pirkstu nospiedumu skeneri, kas kalpo, lai mājas iekšpusē definētu uzdevumus gudrās mājas elementiem. Saziņai ar sistēmu var arī ieprogrammēt balss komandas un atbildes.

“Ērtāk ir, jau projektējot ēku, tajā paredzēt gudrās mājas sistēmas instalāciju. Tomēr to var izdarīt arī remonta laikā. KNX vadības sistēmas kabelis ir viegli pagarināms no jebkuras vietas, un nav nepieciešams vilkt jaunus vadus no sadales skapjiem. Jebkurā laikā ir viegli pārprogrammēt slēdžu funkcijas un nomainīt esošo slēdzi uz cita dizaina slēdzi, ar plašākām funkcijām, nav jāurbj sienās caurumi un nav jāveic sarežģīta vadu komutācija.

Veco slēdzi atvieno no KNX līnijas ar ātrā savienojuma klemmi un pieslēdz jauno slēdzi. Vienā ēkā iespējams lietot dažādu ražotāju iekārtas. Jāatceras, ka, lai mainītu slēdžu funkcijas un veiktu slēdžu iekārtu saprogrammēšanu, vajadzīga speciāla programma, zināšanas un talkā jālūdz speciālists.

Ir arī lietotājam draudzīga KNX versija “KNX easy”, kad nepieredzējis lietotājs var savstarpēji sasaistīt viena ražotāja iekārtas, bet šo iekārtu funkcionalitāte ir stipri ierobežota. Toties speciālists var nodrošināt gudrās mājas projekta izstrādi, palīdzēt nokomplektēt iekārtas, veikt programmēšanu, uzraudzīt projekta realizācijas gaitu, tieši vai attālināti veikt izmaiņas,” stāsta gudrās mājas sistēmas integrators Jānis Neibergs, kas jau izstrādājis projektus 16 mājām. l

Video skat. la.lv

UZZIŅA

Kas ir gudrā māja

* Pēc definīcijas gudrā māja ir mūsdienīga ēka, kurā cilvēku dzīves apstākļus organizē, izmantojot dažādas modernas tehnoloģiskas ierīces un automatizāciju.

* Vienotā sistēmā var būt integrētas vadības un sakaru sistēmas, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas, kā arī drošības un citas sistēmas. Sistēmai var pievienot praktiski visu, ko darbina elektrība.

* Atliek tikai iekārtu pievienot pie gudrās rozetes, kas ieslēgsies pēc kontroliera komandas. Sistēmu var regulēt uz vietas ar speciālu komandcentru palīdzību. To var vadīt no datora, arī attālināti caur internetu vai mobilo telefonu.

* Sistēma, paaugstinot komforta līmeni, ļauj vienlaicīgi ekonomēt energoresursus, ekonomēt laiku un izklaidēt. Tā palīdz atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām organizēt mājas vidi, un tajā integrēt arvien mūsdienīgākas gudrās iekārtas ar jaunām, plašām funkcijām.

Eksperta viedoklis

Latvijā ienāk viedi un automatizēti risinājumi

Toms Lācis, “Elektrum” Energoefektivitātes centra eksperts Publicitātes foto

Toms Lācis, “Elektrum” Energoefektivitātes centra eksperts: Viedo māju sistēmas ir jauna mājokļa apsaimniekošana attīstības pakāpe, kas, pieskaņojoties mūsdienu tehnoloģijām, veido jaunus ieradumus, prasa jaunas iemaņas un rada jaunus izaicinājumus. Tomēr ar modi nedrīkst aizrauties.

Iegādājoties gudrās ierīces, jāapsver to nepieciešamība. Jāpērk tas, kas tiešām noder, citādi būsim lieki iztērējuši līdzekļus un nejutīsim gandarījumu. Jāatceras, ka sistēmas ir pakļautas tiem pašiem ielaušanās riskiem, kuriem pakļauti datori un telefoni.

Jaunajām gudrās mājas sistēmām savstarpējā saziņa ir šifrēta. Tāpat kā šifrēts izejošais signāls. Ja cilvēks vēlas sevi pārbaudīt, viedās iekārtas var uzstādīt pakāpeniski. Vispirms izmēģināt ar pulti regulējamas LED spuldzes, iestatīt katras spuldzes spilgtumu un siltumu. Tad šīs funkcijas pārnest uz kontrolieri, kas atrodas slēdzī.

Tad tam pievienot visas šajā telpā esošās spuldzes un žalūziju pacelšanās automātiku… Ir citas iespējas. Piemēram, viedā rozete ļauj programmēt ierīču ieslēgšanos un izslēgšanos. Attālināti no mājas var pārbaudīt, vai gludeklis netīši nav atstāts ieslēgts… Mājās esošas sistēmas var darboties atsevišķi vai savienotas kopēja datorā. Summējot: vispirms labāk sākt ar vienkāršāko.

Redzu, ka pasaulē jau kādu laiku jūtama tendence pāriet uz mazāka izmēra, pārdomātām un gudrām mājām. Cilvēki vēlas komfortu un arī atvieglot nogurdinošus vai laikietilpīgus darbus. Viedi un automatizēti risinājumi palīdz to sasniegt. Arī mēs Latvijā kļūstam atvērtāki šādiem paņēmieniem un paradumu maiņai.

Mājas būvniecībā šobrīd piesaistām arhitektus, būvinženierus un daudzus citus savu jomu ekspertus. Drīz šim ceļam klāt nāks jauns posms – profesija, kas padara mājokli viedu un aprīko to ar visām nepieciešamajām iekārtām. Šāda prakse jau ir izplatīta citur pasaulē, tāpēc nešaubos, ka drīz tas kļūs populāri arī pie mums.”

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.