Mārtiņš Trons par Ukrainas graudu ievešanu: ES ir pasaulē stingrākie nosacījumi pārtikas ražošanā. Vai esam gatavi samazināt standartus?







Kādi ir riski no Ukrainas graudu ievešanas Latvijā un visā Eiropas Savienībā? Par to komentāru TV24 raidījumā “Latvijas labums” sniedz Mārtiņš Trons, Zemnieku Saeimas valdes loceklis.

“Mēs, Latvijas lauksaimnieki, noteikti esam par to, ka mums ir jāpalīdz ukraiņiem graudus, rapsi, kukurūzu, soju izvest ārā no Ukrainas un pārdot tālāk. Bet, protams, mums ir svarīgi zināmā mērā aizsargāt arī savu vietējo tirgu, it īpaši ņemot vērā, ka Ukraina ir trešā valsts, kur var būt sava veida normatīvie akti attiecībā uz lauksaimniecības produkcijas ražošanu,” stāsta Trons.

Trons norāda ka Eiropas Savienībā ir pasaulē stingrākie nosacījumi pārtikas ražošanā:

“Mums ir ļoti stingri atrunāts, kāda veida augu aizsardzības līdzekļus mēs drīkstam vai nedrīkstam lietot, cik daudz, kāda veida mēslojumu, cik daudz. Ukrainā ir mazliet savādāka situācija, citi normatīvie akti, cita veida nosacījumi attiecībā uz mēslošanu, miglošanu, uz ģenētiski modificētu augu izmantošanu un tamlīdzīgi.

Tas ir jautājums arī pašai sabiedrībai gan Latvijā, gan Eiropā: vai mēs esam gatavi kādā brīdī samazināt standartus un pārtikā varbūt lietot arī tos produktus, kuru ražošanā ir izmantotas izejvielas, kas ir atvestas ne tikai no Ukrainas, bet arī no citām trešajām valstīm?”

“Tas lielākais satraukums ir arī par, piemēram, rapšu sēklām, jo Ukrainā ir atļauts audzēt arī ģenētiski modificētu rapsi, Eiropas Savienībā nav atļauts to darīt. Tur rapsī var arī būt daudz smago metālu. Tad ir jautājums, vai mēs ikdienā gribam izmantot tādu rapšu eļļu, kura ir iegūta no šāda veida rapša? Tas drošvien ir jautājums katram no mums,” norāda Zemnieku Saeimas valdes loceklis.

