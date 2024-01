Vecrīgā notiek ielu ēdiena festivāls jeb “Riga Street food festival”. Foto: LETA/Zane Bitere

Kāds lietuvietis piedzīvojis pamatīgu pārsteigumu par cenām un klientu pievilināšanas taktiku, viesojoties Latvijā, konkrētāk – Vecrīgā.

Dažas dienas pirms gadu mijas Andrius savā “Facebook” kontā publicējis pieredzes stāstu, aicinot ikvienam pastāstīt to arī saviem draugiem. Īpaši uzmanīgiem esot jābūt vīriešiem. Stāsts ir par “Karaoke Klubu” Vecrīgā.

Vīrietis raksta, ka pēc sātīgām vakariņām devies pastaigā pa vecpilsētu. Baudījis skaistos skatus pie kādas ēkas apstājies fotografēt. Tajā brīdī pie viņa pienākušas divas patīkamas meitenes un jautājušas, ko viņš fotografē. Saruna nedaudz ieilgusi, visi pajokojuši, bijusi draudzīga atmosfēra, tāpēc Andrius neko sliktu neesot nojautis. Kādu ceļa posmu visi gājuši kopā – lietuvietis, neliela auguma brunete un gara auguma blondīne.

Tā gājuši garām “Karaoke Klubam”, un dāmas piedāvājušas ieiet iekšā padziedāt. Tā kā vīrietim bijis brīvs laiks, šī doma viņam šķitusi laba.

Pie bāra bijuši daži cilvēki, dziedājis gan neviens neesot. Tā kā meitenes šķitušas draudzīgas un patīkamas, vīrietis nolēmis viņām “uzsaukt” pa dzērienam. Viena izvēlējusies konjaku, bet otra – Prosecco, ko priekš sevis paņēmis arī vīrietis. Liels bijis pārsteigums, kad par šīm 3 glāzēm dzērienu bijis jāmaksā 75 eiro. Vīrietis gan nolēmis, ka nevēlas strīdēties, tāpēc piekritis maksāt prasīto summu. Tikmēr meitenes savas glāzes bija jau iztukšojušas.

Viena no dāmām tobrīd devusies uz labierīcībām: “Tikmēr tumšmate pasūtīja vēl 2 glāzes dzērienu. Es skaidri pateicu, ka par nākamajiem kokteiļiem nedzeršu, biju nolēmis pabeigt vien savu iesākto glāi. Bet pēc brīža jau bārmene nāca ar rēķinu. Atvainojos, ka neesmu neko pasūtījis un negrasot maksāt.”

Tajā brīdī bārmene esot kļuvusi rupja, teikusi, lai nekavējoties atvainojas meitenēm, tumšmatainā sieviete arī pēkšņi rādījusi ļoti dusmīgu sejas izteiksmi un devusies ārā uzpīpēt. Pa to laiku no labierīcībām atgriezusies blondīne. Viņa turpinājusi būt draudzīga, piedāvājusi iedzert arī no savas glāzes, taču vīrietis jau sapratis situāciju un atteicies.

“Vai tiešām viena glāze dzēriena te maksā 25 eiro? Kosmiskas cenas! Nolēmu doties prom. Pie izejas mani vēl rūpīgi nopētīja apsargs, es satraucos, ka man liks maksāt par vēl 2 tumšmates kokteiļiem. Bet man pienāca vēl kāda cita dāma un centās atkal uzsākt draudzīgu sarunu. Es nepadevos,” stāsta lietuvietis.

Izgājis no bāra vīrietis apjucis, aizgājis uz nepareizo pusi, pēc tam nācies griezties atpakaļ. Tā viņam vēlreiz bijis jāiet garām dārgajam bāram. Tā nu pamanījis, ka abas dāmas pie ieejas jau sarunājušās ar citiem vīriešiem, izliekoties, ka lietuvas ciemiņu nemaz nepamana un nepazīst. Viņš garāmejot ātri centies brīdināt sieviešu jauno “ēsmu”.

“Ar mani kas tāds notika pirmo (cerams, arī pēdējo) reizi. Iekritu diezgan labi izliktās lamatās, jo man bija labs noskaņojums. Man tas izmaksāja 75 eiro. Vēlāk sāku meklēt atsauksmes par šo vietu. Lielākā daļa no tām ir sliktas, tiek norādīts, ka tur strādā krāpnnieki. Meitenes vilina iekšā apmeklētājus, lai tie izmaksā kokteiļus par ļoti augstām cenām. Policija šai vietai nepievēršot nekādu uzmanību, laikam tā ir kāda mafija.”

