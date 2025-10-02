Katru nedēļu šeit LA.LV rakstu par negodīgām algām. Dalos ar man uzticētiem bēdu stāstiem, rūgtām pieredzēm un palīgā saucieniem no visdažādāko nozaru pārstāvjiem. Tagad man ir uzrakstījusi amata māsa no kāda reģionāla medija, pastāstot, ka patiesībā arī žurnālisti pelna par maz.
Lūk, Santa raksta:
Darba apjoms pēdējā gada laikā ir krietni palielinājies, jo daļa kolēģu devās pensijā. Mazpilsētā citu darba iespēju praktiski nav, tādēļ vēl kādus mēnešus mocīsimies.
Mēs rakstām un vācam informāciju gan vakaros, gan brīvdienās, bet dzīvojam no algas līdz algai, taupot ik uz soļa. Valdībai nerūp tautas labklājība, varas pārstāvji labprātāk atvēl miljonus mistiskiem pētījumiem un projektiem, nevis vienkāršajai tautas daļai.
Bieži piesauc vidējo algu, bet tie, kuri saņem minimālo algu vai invaliditātes pensiju, nav cilvēki, viņiem nav savu ikdienas vajadzību?”
10 % pelna mazāk par 997 eiro neto; 10 % – vairāk nekā 2 755 eiro. Šie dati ietver dažādus mediju darbiniekus un amatus – gan jaunus žurnālistus, gan pieredzējušus redaktorus.
Žurnālistiem ar mazāku pieredzi alga mēdz būt 1 156-2 133 eiro mēnesī; pēc apmēram 5 gadu pieredzes jau 1 271-2 502 eiro mēnesī.
Netālu no Rīgas, arī lielākajos Latvijas medijos, kur ir vairāk reklāmas ieņēmumu, bieži maksā vairāk, tādēļ žurnālistiem Rīgā iespējams nopelnīt vairāk nekā reģionālo mediju darbiniekiem.
“Vidējo algu kāpuma prognozes Latvijā apbrīnojami noturīgi pārsniedz prognozes, taču atļaušos minēt, ka nākamgad vidējās algas varētu augt apmēram par 8%, visdrīzāk nedaudz mazāk, bet turpmākajos divos gados algu pieaugums varētu bremzēties par procentpunktu gadā. Inflācijai bremzējoties, reālo algu pieaugums turēsies patīkamā līmenī,” LA.LV stāsta ekonomists Pēteris Strautiņš.
CSP nupat paziņoja, ka vidējā alga 2. ceturksnī bija 1808 eiro bruto izteiksmē jeb uz papīra.
Tātad reģionos žurnālisti, kuri informē sabiedrību par vietējām aktualitātēm, domes lēmumiem, raksta par cilvēku sasniegumiem, izklaidē un izglīto ļaudis saņem tikai mazliet vairāk par minimālo algu valstī un uz pusi mazāk nekā Rīgā.
Vai arī tev šķiet, ka saņem negodīgi mazu algu? Uzraksti man par saviem darba pienākumiem, ikdienu un to, cik par šo darbu saņem. Vai tev ir kāda cita problēma profesionālajā sfērā? Raksti man uz [email protected].