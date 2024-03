Mežu sertifikācijas padome vēstulē premjerei un atbildīgajai ministrei lūdz skaidrot VARAM plānus biotopu kartēšanas jomā

Foto: Karīna Miezāja

Latvijas Mežu sertifikācijas padome vēstulē Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai (JV), lūdz skaidrot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) plānu par biotopu aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu un kartēšanas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, reģionu attīstību, valsts un pašvaldību budžetiem, aģentūru LETA informēja padomē.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomē atzīmē, ka šogad 23.februārī noslēdzās sabiedriskā apspriešana VARAM sagatavotajam informatīvajam ziņojumam “Par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai” un Ministru kabineta protokollēmumam par biotopu kartēšanu.

Tostarp, pēc padomē minētā, Latvijas Mežu sertifikācijas padome izteica vairākus iebildumus VARAM sagatavotajam ziņojumam. Iebildumi pamatā saistīti ar to, ka netiek piedāvāta konkrēta, skaidra, tālredzīga rīcība vai rīcības plāns, kas uzlabotu Latvijas tautsaimniecības prognozējamību, ņemtu vērā situāciju Latvijas ekonomikā un nozaru attīstības intereses.

“Ziņojuma sagatavotāji ignorējuši vai uzskatījuši par mazsvarīgu ģeopolitisko situāciju un tās ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī aizmirsuši, ka VARAM ir tā ministrija, kurai jādomā arī par reģionālo attīstību. Pēdējos gados pašvaldībām tiek uzliktas arvien jaunas funkcijas un radīti apstākļi, kas rada būtiskas finansiālas problēmas,” pauž padomē.

Tāpat arī Mežu sertifikācijas padomē norāda, ka VARAM sagatavotie dokumenti neveicinās efektīvas dabas aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā.

Pēc padomē minētā, ir ļoti svarīgi izprast un vērtēt situāciju ne tikai no vienas ministrijas interesēm, bet raudzīties uz notiekošo kopsakarībās vismaz Latvijas mērogā.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome reģistrēta 2001.gadā. Padome apvieno 29 uzņēmumus, organizācijas un individuālos biedrus, tostarp divas sertifikācijas iestādes, divas universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas Meža nozaru arodbiedrību, vides un sociālās sfēras nevalstiskās organizācijas un citas. Padomes biedri apsaimnieko kopumā 1,9 miljonus hektāru Latvijas mežu platību.

Biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome” pievērš uzmanību biotopu kartēšanas rezultātiem un plānotās rīcības potenciālajām negatīvajām sekām

2024. gada 23. februārī noslēdzās sabiedriskā apspriešana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)sagatavotajam Informatīvajam ziņojumam (turpmāk –Ziņojums)un Ministru kabineta Protokollēmumam par t.s. biotopu kartēšanu.*Biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome”(LMSP)rūpīgi iepazinās ar to un sabiedriskās apspriešanas gaitā pauda virkni iebildumu VARAM sagatavotajam Ziņojumam.

Iebildumu pamatā ir fakts, ka Ziņojumā netiek piedāvāta konkrēta, skaidra, tālredzīga rīcība vai rīcības plāns, kas uz labotu Latvijas saimnieciskās darbības vides prognozējamību, ņemtu vērā Latvijas tautsaimniecības situāciju un tautsaimniecības nozaru attīstības intereses. Ziņojuma sagatavotāji ignorējuši vai uzskatījuši par mazsvarīgu ģeopolitisko situāciju un tās ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī aizmirsuši, ka VARAM ir tā ministrija, kurai jādomā arī par reģionālo attīstību. Pēdējos gados pašvaldībām tiek uzliktas arvien jaunas funkcijas un radīti apstākļi, kas rada būtiskas finansiālas problēmas.

VARAM sagatavotie dokumenti ne mazākajā mērā neveicinās arī efektīvas dabas aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, gluži pretēji, paredzami turpināsies sabiedrībā apzināti nostiprinātā un ikdienā dzirdamā pretstāve –dabas draugs –mežkopis, vides aktīvists –lauksaimnieks, vides aizstāvis–uzņēmējs utt. Ne reizi vien no atbildīgajām dažādu līmeņu amatpersonām, tostarp, arī VARAM, esam dzirdējuši vārdu “sadarbība”, kas nozīmē kopīgu darbu, kopīgi vienojoties par labāko risinājumu, ne “Mēs Rīgā lēmām, jums novados un pagastos būs klausīt!”

Laikā, kad Satversmes tiesa Latvijā lemj mežsaimnieciskus un ar mežzinātni saistītus jautājumus, Latvijā protestam gatavojas meža nozares ļaudis, bet Eiropā notiek plaši lauksaimnieku protesti un Eiropas Parlaments nesen balsojis par

Dabas atjaunošanas (ne atjaunošanās!) regulu, ir ļoti svarīgi izprast un vērtēt situāciju ne tikai no vienas ministrijas profesionāli šaurajām interesēm, betraudzīties uz notiekošokopsakarībās vismaz Latvijas mērogā.

Vērtējot VARAM sagatavotā Ziņojuma un iespējamās tālākās rīcībaspraktisko pusi, LMSP irsagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentei Evikai Siliņai un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai.Vēstulē lūgts atbildēt uz vairākiem,ļoti konkrētiem jautājumiem par VARAM plānu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, reģionu attīstību un valsts un pašvaldību budžetiem.