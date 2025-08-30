“Migrantu pieaugums rada drošības riskus un robežsargiem nepieciešama palīdzība” – Zivtiņš skaidro migrantu un viesstrādnieku pieaugumu 0
Par migrantu un viesstrādnieku skaita pieaugumu un drošību Latvijā TV24 raidījumā “Ziņu top” stāsta Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks un bijušais Ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš.
“Drošības riski pastāv, ja ir cilvēks, tad drošības risks vienmēr pastāv. Protams, tas, ko Nacionālā apvienība izdarīja, ir preventīvi ļoti labs solis, bet praktiskā pievienotā vērtība būs gaužam maza,” saka Zivtiņš.
Tiklīdz policists aiztur šo nelegālo imigrantu uz ielas, viņš ir jānodod attiecīgi robežsardzei, kam viņš jāievieto uzturēšanās telpās, bet tās telpas jau nav bezizmēra, norāda Zivtiņš.
“Protams, ka viņi atradīsies Latvijas teritorijā, neviens viņus ārā neizraidīs. Būs tikai noslogojums uz administratīvo aparātu, kas ir robežsardze. Jāskatās arī otra puse, ja mēs skatāmies šādi šauri, tad tā ir viena lieta,” piebilst Zivtiņš.
Otrā lieta ir par migrantiem vispār, kas pārpludina Eiropu. Mums Latvijā vēl situācija nav tik traģiska, bet Itālijā un Spānijā viņi ir daudzkārt lielākos mērogos. Ko tad ir pateikusi Eiropa? Tas izskanēja arī no Nacionālās apvienības Saeimas tribīnēm – Eiropa saka: “Jūs faktiski izmirstat: ir apmēram mīnus 15 tūkstoši cilvēku gadā, ja 14 tūkstoši piedzimst, tad apmēram 30 vai 31 tūkstotis nomirst. Kur jūs ņemsiet darba rokas? Kā jūs mums atdosiet naudiņu?” Būs jāņem migranti, skaidro Zivtiņš.
Ja valsts negribēs uzņemt šos migrantus, būs jāmaksā kvotas – 200 miljonu eiro apmērā gadā. Kur mēs ņemsim naudu? Par to neviens nerunā, bet tas mūs sagaida. Ja nerūpēsimies par demogrāfiju, mums nāksies uzņemt šos imigrantus no Eiropas, un, ja mēs to nedarīsim, mums nedos naudu vai būs jāmaksā lielās kvotas, piebilst Zivtiņš.
“Vajag palīdzēt robežsargiem ar šo cīnīties. Jautājums ir – kāda būs sadarbība. Preventīvi tas noteikti, ja pat līdz viņiem aiziet, es stipri šaubos, ka viņi klausās un lasa mūsu plašsaziņas līdzekļus. Bet skaidrs, ka virzība no austrumu robežas pāri mūsu robežai, tie migranti ir. Tas ir milzīgs bizness. Robežsargiem šobrīd ir diezgan grūti, viņiem vajag palīdzēt. Tāpēc tur palīdz gan robežsargi, gan armija, gan policija, ja pašvaldība nāks palīgā, lai palīdz,” uzsver Zivtiņš.