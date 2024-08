Anda Čakša Foto. LETA/Paula Čurkste

Vēl nav skaidrs, vai pedagogi no 2025.gada saņems vismaz 10,35 eiro par vienu darba stundu, kā to paredz zemākās darba algas likmes grafiks, izriet no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas (JV) paustā žurnālistiem. “Gala vārdu” šobrīd nevar pateikt, jo diskusijas par 2025.gada budžetu vēl turpinās, sacīja Čakša. Viņa atgādināja, ka valdība par galveno budžeta prioritāti izvirzījusi iekšējo un ārējo drošību.

“Es tiešām ceru, ka varēsim virzīties tālāk. Vai tieši tādā apjomā, vai būs kādas pārmaiņas – tas viss ir atkarīgs no tā, kā virzīsies budžeta sarunas, [..] un fiskālās telpas,” sprieda politiķe. Valdības pērn pavasarī apstiprinātais grafiks bija viena no pedagogu streika prasībām.





































































Pedagogu pikets pie Ministru kabineta Rīgā, 21.05.2024

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) “asi nosoda neskaidrības jautājumos par pedagogu atalgojumu jaunā mācību gada priekšvakarā”, aģentūrai LETA sacīja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

“Kāpēc tieši izglītības nozarē “jāsavelk jostas”,” vaicāja Vanaga, kuras vērtējumā arodbiedrība streika sarunās vairākkārt piekāpusies.

Viņa atturējās spriest, vai arodbiedrība varētu lemt par streika atsākšanu, ja atalgojuma grafikā tiks ieviestas izmaiņas. LIZDA par turpmāko rīcību domā lemt 11.septembrī. Līdz tam arodbiedrība tiksies ar valdības un parlamenta pārstāvjiem, lai meklētu iespējamos risinājumus. Atbilstoši Vanagas paustajam, sarunas ar IZM par prioritārajiem pasākumiem izglītības nozarē nav bijušas.

Arodbiedrību arī satrauc, ka daļa pedagogu nākamgad varētu saņemt zemāku atalgojumu, jo neesot atbalstīts finansējums ap 8 miljoniem eiro, lai nodrošinātu algas vismaz šī gada līmenī.

Vēl daļa pedagogu zemāku algu varētu saņemt no septembra, jo atsevišķām pašvaldībām mērķdotāciju samazinās par 1%, prognozē arodbiedrība. Kā apgalvo Vanaga, no tā varēja izvairīties, ja turpinātu slodžu balansēšanu visiem pedagogiem, nevis tikai atsevišķām pedagogu grupām.

LIZDA ar IZM mēģināšot “operatīvi rast risinājumus”, lai pedagogu atalgojums netiktu samazināts. Gada sākumā pirmsskolas, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības pedagogu zemākā darba stundas likme pieauga līdz 9,54 eiro.

Lietuvas valdība plāno celt skolotāju algu par 15,5%

Lietuvas valdība nolēmusi skolotāju algu no septembra celt par 15,5% iepriekš plānoto 10% vietā. Lietuvas politisko partiju vienošanās par izglītības politiku paredz, ka līdz 2024.gada beigām skolotāju vidējai algai ir jāsasniedz 130% no vidējās algas valstī. Ņemot vērā vienošanos, skolotāju algu no septembra bija paredzēts paaugstināt par vismaz 10%.

Taču Finanšu ministrijas publicētais Ekonomikas attīstības scenārijs paredz, ka vidējās algas pieaugums valstī būs lielāks nekā prognozēts iepriekš, tādēļ iepriekšminēto saistību izpildei skolotāju atalgojums jāceļ par 15,5%.





























































Pedagogu pikets 16.06.2022. Foto: LETA