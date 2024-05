“Viss ir makaronu kāršana!” Sociologs Kaktiņš komentē, kādēļ viņš atzinīgi vērtē Siliņas uzrunu pedagogu protestā Ieteikt







“Man pat patika un es atzinīgi novērtētu Siliņas teikto pretēji tai sašutuma vētrai. Kāpēc? Tāpēc, ka man labpatīk domāt, ka viņa bija patiesa. Viņa godīgi pateica, kā viņa tiešām jūt un redz to situāciju,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Ziņu top” pauda sociologs un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” direktors Arnis Kaktiņš, vērtējot premjeres Evikas Siliņas (JV) uzrunu pedagogu protesta akcijā pie Ministru kabineta Rīgā 21.maijā, kas izraisīja sašutumu sabiedrībā. Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pauda neapmierinātību ar Siliņas komunikācijas stilu.

“Man liekas, ka ļoti daudzi un arī es no tā ir noguruši, mēs to zinām. Tas ir arī viens no tiem neuzticēšanās iemesliem [politiķiem], jo mēs zinām, ka viss, ko viņi saka, taču ir falšs! Viss ir makaronu kāršana! Viņi taču runā tur tās pareizās frāzes! Tad mēs klausāmies tos vārdus, kuriem nav nekāda seguma, un tad mēs skatāmies tos viņu darbus un redzam, ka tie neiet kopā ar viņu darbiem. Bet tas profesionālisms ir skaisti, daiļi muldēt tās pareizās lietas un tad viss būs kārtībā!” žestikulēdams pauda Kaktiņš, norādot, kā politiķi runā ar sabiedrību.

Kaktiņš turpināja paust TV24 intervijā: “Patiesība jau ir tāda, ka tu to vari darīt īsu laika brīdi, bet ilgākā termiņā tas viss noved pie katastrofas – tādā ziņā ir pilnīgs nihilisms un tā pati neuzticēšanās. Skaidrs, ka visa šī epizode, etīde nekādā ziņā nevairoja uzticēšanos Siliņai vai establišmentam [institūcijai – no angļu val.]. Bet kā es saku, es redzu, ka tas bija tāds patiesības mirklis. Viņa bija godīga, viņa pateica, kā to redz,” uzsvēra sociologs Kaktiņš TV24 raidījumā “Ziņu top”, paužot savas domas par premjeres uzrunu pedagogiem protesta laikā.

Jau ziņots, ka Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču neapmierina Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) komunikācija ar protestējošajiem pedagogiem, vēstīja LETA 21.maijā

Latvijas Televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums” Rinkēvičs norādīja, ka tā [pārāk emocionāli runāt no skatuves protesta laikā] darīt īsti neesot vajadzējis – tā neesot pareizi, jo cilvēkiem ir tiesības protestēt un iestāties par savām tiesībām. Tāpat viņš norādīja, ka amatpersonai vajadzētu vairāk sarunāties cieņpilni.

LETA jau ziņoja, ka plašāku neapmierinātību otrdien izsauca Siliņas izteikumi pedagogu protesta akcijas laikā, uz kuru vairāki tūkstoši izglītības nozares darbinieku bija sanākuši pie valdības ēkas, iestājoties pret Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu pedagogu slodžu balansēšanai.

“Mīļie skolotāji, vai jūs zināt, par ko esat atnākuši strīdēties? (..) Jums [pagājušajā gadā] algas nepalielināja valdība?” izsaucās Siliņa, aicinot pacelt rokas tos protesta dalībniekus, kuri nesaņēma gaidīto algas palielinājumu.

Aģentūra LETA novēroja, ka atsevišķi protesta dalībnieki pacēla rokas. Turpretim premjere sacīja, ka rokas neredz, atkārtoti uzsverot, ka valdība ir pildījusi visu, ko tā apsolījusi. Tas izraisīja protestētāju neapmierinātību un ūjināšanu. Viņa mudināja uzticēties valdībai, jo citādāk valdība nevarēšot uzticēties pedagogiem.

Pāris stundas vēlāk preses konferencē pēc valdības sēdes Siliņa, lūgta komentēt savu komunikācijas veidu piketa laikā un taujāta, vai viņa atvainosies skolotājiem, atbildēja, ka viņa ir “tikai cilvēks”, taču pasākums neesot bijis labi organizēts un viņai “pieteikti dažādi ultimāti”.

