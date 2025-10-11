Foto: sociālā tīkla “Instagram” ekrānuzņēmums

“Policija piesedz kādam d*rsu, jo neko nevar man izskaidrot…” Zīmola “Modra olas” īpašnieks piedzīvojis milzīgu traģēdiju 8

LA.LV
10:08, 11. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Zemnieku saimniecības īpašnieks un sociālo tīklu personība Modris Konovalovs, kuru daudzi pazīst arī pēc viņa zīmola “Modra olas”, piedzīvojis smagu tragēdiju – nošauti visi trīs viņa suņi. Par notikušo Modris publiski paziņojis savos sociālajos tīklos, paužot gan dziļas sāpes, gan neizpratni par notikušo.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums 9
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
Slikta zīme vai baisu notikumu priekšvēstnesis: dzīvnieki, kas simbolizē nāvi
Lasīt citas ziņas

Nogalināti viņa uzticamie mājdzīvnieki – Bora (4 gadi), Bruno (9 mēneši) un ČipiĻipi (4 mēneši). Modris uzsver, ka suņi bija aizklīduši, taču tas nav attaisnojums viņu nošaušanai.

“Visi, kas raksta ziņas – manus suņus nošāva. Esmu lietas kursā, ka viņi bija kaut kur aizklīduši. Dodos uz Bauskas iecirkni, noskaidrot visas formalitātes un to, kāpēc tas notika, jo neviens īsti nevar paskaidrot. Man vajag zinošu juristu šajā jomā, kas ir saistīts ar dzīvniekiem un likumiem,” sociālajā tīklā “Instagram” stāsta Modris.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Būtu jūs redzējuši tās sejas un valdošo stresu. Skats pa rubli,” kāda sieviete veikalā piedzīvojusi visai amizantu brīdi
“Suņi uzreiz uzbruka,” dzīvnieku glābēji komentē “Modra olas” īpašnieka nošauto suņu lietu un atklāj notikuma gaitu
VIDEO. “Cilvēks, kurš vadīja mašīnu, gribēja nogriezties pa labi, bet tad viņa trāpīja mašīnai.” Ēdiena kurjers Rīgā notriecis elektroskūtera vadītāju

Viņš pauž arī neizpratni par iestāžu rīcību:

“Manuprāt, vispirms tiek izsaukti suņu ķērāji, nolasīts čips, tad sazinās ar saimnieku un tiek risinātas tālāk šīs lietas. Nevis tiek izsaukti mednieki, nesaskaņojot, manuprāt, ar policiju, viņi tiek nošauti un policija piesedz kādam d*rsu, jo neko nevar man izskaidrot, un arī man vairs neatzvana, kaut teica, ka tūlīt atzvanīs.”

Konovalovs norāda, ka nogalinātie suņi nogādāti ekspertīzē, taču papildu informāciju pagaidām viņš nevar sniegt: “Boras, Bruno un ČipiĻipi vairs nav starp mums. Suņus nogādāju uz ekspertīzi. Pagaidām citu info nevaru sniegt. Esmu iekšēji miris.”

Pēc notikušā Modris paziņojis, ka uz laiku pamet sociālos tīklus, jo nespēj emocionāli pārvarēt notikušo. Viņš aicina atsaukties juristus, kas orientējas dzīvnieku tiesību un likumu jautājumos, jo ir apņēmies noskaidrot patiesību un panākt taisnību.

Sakarā ar notikušo, Valsts policija sociālajos tīklos ievietojusi komentāru par incidentu. Likumsargi apstiprina, ka situācija tiek izmeklēta:

“Notikums vietā sākotnēji bija pašvaldības policija. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka saistībā ar stirnas nokošanu Bauskas novada pašvaldības policijā uzsākts administratīvo pārkāpumu process. Savukārt Valsts policijā pēc informācijas saņemšanas par suņu nošaušanu ir sākta resoriskā pārbaude, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Smaržo kā sabiedriskā transporta sēdeklis…” Cilvēki nosauc vissmirdīgākās suņu šķirnes
Kokteilis
VIDEO. “Izgāju ārā, lai no smiekliem neapčurātos!” Sanda Dejas publisko Anatolija Kreipāna “negadījumu”
Krimināls
Vilciena konduktorei uzbrūk milzīgs suns, “Vivi” lūdz sabiedrības palīdzību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.