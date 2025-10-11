“Policija piesedz kādam d*rsu, jo neko nevar man izskaidrot…” Zīmola “Modra olas” īpašnieks piedzīvojis milzīgu traģēdiju 8
Zemnieku saimniecības īpašnieks un sociālo tīklu personība Modris Konovalovs, kuru daudzi pazīst arī pēc viņa zīmola “Modra olas”, piedzīvojis smagu tragēdiju – nošauti visi trīs viņa suņi. Par notikušo Modris publiski paziņojis savos sociālajos tīklos, paužot gan dziļas sāpes, gan neizpratni par notikušo.
Nogalināti viņa uzticamie mājdzīvnieki – Bora (4 gadi), Bruno (9 mēneši) un ČipiĻipi (4 mēneši). Modris uzsver, ka suņi bija aizklīduši, taču tas nav attaisnojums viņu nošaušanai.
“Visi, kas raksta ziņas – manus suņus nošāva. Esmu lietas kursā, ka viņi bija kaut kur aizklīduši. Dodos uz Bauskas iecirkni, noskaidrot visas formalitātes un to, kāpēc tas notika, jo neviens īsti nevar paskaidrot. Man vajag zinošu juristu šajā jomā, kas ir saistīts ar dzīvniekiem un likumiem,” sociālajā tīklā “Instagram” stāsta Modris.
Viņš pauž arī neizpratni par iestāžu rīcību:
Konovalovs norāda, ka nogalinātie suņi nogādāti ekspertīzē, taču papildu informāciju pagaidām viņš nevar sniegt: “Boras, Bruno un ČipiĻipi vairs nav starp mums. Suņus nogādāju uz ekspertīzi. Pagaidām citu info nevaru sniegt. Esmu iekšēji miris.”
Pēc notikušā Modris paziņojis, ka uz laiku pamet sociālos tīklus, jo nespēj emocionāli pārvarēt notikušo. Viņš aicina atsaukties juristus, kas orientējas dzīvnieku tiesību un likumu jautājumos, jo ir apņēmies noskaidrot patiesību un panākt taisnību.
Sakarā ar notikušo, Valsts policija sociālajos tīklos ievietojusi komentāru par incidentu. Likumsargi apstiprina, ka situācija tiek izmeklēta:
“Notikums vietā sākotnēji bija pašvaldības policija. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka saistībā ar stirnas nokošanu Bauskas novada pašvaldības policijā uzsākts administratīvo pārkāpumu process. Savukārt Valsts policijā pēc informācijas saņemšanas par suņu nošaušanu ir sākta resoriskā pārbaude, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.”