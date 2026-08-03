Netīrākie priekšmeti, kuriem cilvēki pieskaras ik dienu: kur slēpjas neredzamie baktēriju perēkļi 0
Ne tikai sabiedriskās tualetes vai durvju rokturi var būt noklāti ar dažādiem mikroorganismiem. Eksperti norāda, ka arī daudzi citi priekšmeti un lietas, kuriem cilvēki pieskaras katru dienu, var uzkrāt baktērijas un vīrusus.
Tomēr pats pieskāriens vēl nenozīmē, ka cilvēks saslims – risks palielinās galvenokārt tad, ja pēc tam ar netīrām rokām pieskaras acīm, degunam vai mutei.
Netīrākie priekšmeti bieži ir tie, kurus lietojam visvairāk
Eksperti īpaši izceļ maksājumu termināļu tastatūras, iepirkumu ratiņu rokturus un viedtālruņus. Šīm virsmām ik dienu pieskaras daudzi cilvēki, tāpēc uz tām var uzkrāties dažādi mikroorganismi.
Par vienu no netīrākajiem ikdienas priekšmetiem tiek uzskatīts viedtālrunis. Cilvēki to ņem līdzi gandrīz visur – uz darbu, sabiedrisko transportu, veikaliem, sporta zāli un regulāri pat uz tualeti.
Ārsti iesaka regulāri tīrīt telefonu ar dezinfekcijas salvetēm un pēc iespējas lietot to ar tīrām rokām.
Arī mājās ir priekšmeti, kurus bieži aizmirst notīrīt
Eksperti norāda, ka baktērijas var uzkrāties arī uz priekšmetiem, kurus cilvēki izmanto ik dienu mājās un darbā. Tie ir tālvadības pults; datora tastatūra; datora pele; durvju rokturi; gaismas slēdži; automašīnas stūre.
Regulāra šo virsmu tīrīšana palīdz samazināt mikroorganismu izplatīšanās risku.
Kad pietiek ar roku dezinfekcijas līdzekli?
Ja nav iespējams nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, var izmantot roku dezinfekcijas līdzekli uz spirta bāzes. Lai tas būtu efektīvs, līdzeklim jābūt ar vismaz 60% spirta sastāvu un tam jāpaliek uz rokām vismaz 15 sekundes.
Tomēr dezinfekcijas līdzeklis neaizstāj roku mazgāšanu gadījumos, kad rokas ir redzami netīras vai taukainas, kā arī pēc saskares ar jēlu gaļu, augsni vai citiem piesārņotājiem.
Kad rokas noteikti jāmazgā?
Eksperti iesaka rūpīgi mazgāt rokas pirms ēšanas; pēc tualetes apmeklējuma; pēc dārza darbiem; pēc jēlas gaļas gatavošanas; pēc saskares ar koplietošanas virsmām.
Speciālisti uzsver, ka lielākais risks nav pats priekšmets, bet gan ieradums ar netīrām rokām pieskarties sejai. Tāpēc vienkārši higiēnas paradumi joprojām ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt sevi no infekcijām.
Arī tualetes skalošana var izplatīt baktērijas
Tiek atgādināts arī par tualetes lietošanas paradumiem. Skalojot tualeti, gaisā var nonākt sīki ūdens pilieni jeb bioaerosoli, kas var saturēt baktērijas, piemēram, zarnu nūjiņu (E. coli) un zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus).
Pētījumi liecina, ka laba ventilācija samazina šo mikroorganismu koncentrāciju gaisā. Savukārt tualetes vāka aizvēršana pirms skalošanas var palīdzēt samazināt baktēriju izplatīšanos.