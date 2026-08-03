Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Rīgas Starptautiskās autoostas teritorija.

“Kur tad lai pērku biļeti?” Pasažiere apgalvo, ka internetā pārdotas vairāk biļešu, nekā autobusā bijis vietu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
12:45, 3. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Vairākkārt esam vēstījuši par dažādām ķibelēm, ar kurām pasažieri saskaras, izmantojot sabiedrisko transportu. Kavēti vai atcelti reisi nav vienīgā problēma. Šoreiz Daigas pieredze liek uzdot jautājumu, cik droša patiesībā ir internetā iegādāta autobusa biļete ar rezervētu sēdvietu?

Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt
Veselam
Tas var piezagties gandrīz (!) nemanāmi – pazīmes, kas liecina par iespējamu vēža saslimšanu
Kokteilis
Tuvākajās nedēļās sāksies ļoti sarežģīts periods: astrologi brīdina 4 zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “Threads” Daiga raksta: “Gadījums iz dzīves. SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss” reiss Kuldīga–Ventspils. Gan Mobilly, gan Bezrindas tirgo uz reisu 30 sēdvietas. Atbrauc mazais autobuss ar 18 vietām.

Uz jautājumu, kā tad tā un kur ir nopirktās vietas, šoferis ņirdzīgi atbild, ka nav ko pirkt biļetes internetā….21. gadsimts, kur tad lai es pērku tās biļetes? Visa pasaule pērk biļetes internetā, bet izskatās, ka tikai Latvijā to nevajag darīt.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Šodien Zemi pārņem magnētiskā vētra: uzzini, kā sevi pasargāt
“Valda haoss.” Latviešu valodas apguves kursiem valsts iztērējusi vairākus miljonus – rezultāti liek uzdot jautājumus
TV24
Apdzīšana – bīstamākais manevrs ceļu satiksmē; eksperta padomi, kā neizraisīt frontālas sadursmes risku

Ar līdzīgu pieredzi dalījusies arī cita lietotāja: “Ir gadījies, ka nopērku onlainā biļeti konkrētā vietā, bet, kad iekāpju savā pieturā, vieta, protams, aizņemta. Dari, ko gribi. Vai nu ciet klusu un sēdi citur, vai arī taisi razborkas ar pasažieri.

Manuprāt, nopirktās vietas pirms reisa vajadzētu kaut kā atzīmēt. Gluži tāpat kā starppilsētu autobusos praktiski vienmēr ir norobežotas priekšējās sēdvietas. Kāpēc?”

Lai noskaidrotu, kā var rasties situācija, ka pasažieriem tiek pārdotas vairāk biļešu, nekā autobusā ir sēdvietu, kā tiek koordinēta biļešu tirdzniecība dažādās platformās un kā šādos gadījumos tiek aizsargātas pasažieru tiesības, vērsāmies Autotransporta direkcijā. Raksts tiks papildināts pēc atbilžu saņemšanas.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Tev ir gadījusies kāda ķibele ar autobusu biļetēm?

  • Jā, tā ir ikdiena
  • Ik pa laikam gadās
  • Tikai vienu reizi
  • Nē, neizmantoju sabiedrisko transportu
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nāc! Parādi man, kā jāvada!” Autobusa šoferis pēc jaunās māmiņas aizrādījuma sarīko prātam neaptveramu “šovu”
Ko tādu autobusā bieži nenākas dzirdēt! “Lux Express” šoferis negaidīti pārsteidz savus pasažierus
Skolēni jau gatavojās mājupceļam, kad atklājās satraucošs fakts par autobusu šoferiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.