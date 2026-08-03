“Kur tad lai pērku biļeti?” Pasažiere apgalvo, ka internetā pārdotas vairāk biļešu, nekā autobusā bijis vietu 0
Vairākkārt esam vēstījuši par dažādām ķibelēm, ar kurām pasažieri saskaras, izmantojot sabiedrisko transportu. Kavēti vai atcelti reisi nav vienīgā problēma. Šoreiz Daigas pieredze liek uzdot jautājumu, cik droša patiesībā ir internetā iegādāta autobusa biļete ar rezervētu sēdvietu?
Sociālo mediju platformā “Threads” Daiga raksta: “Gadījums iz dzīves. SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss” reiss Kuldīga–Ventspils. Gan Mobilly, gan Bezrindas tirgo uz reisu 30 sēdvietas. Atbrauc mazais autobuss ar 18 vietām.
Ar līdzīgu pieredzi dalījusies arī cita lietotāja: “Ir gadījies, ka nopērku onlainā biļeti konkrētā vietā, bet, kad iekāpju savā pieturā, vieta, protams, aizņemta. Dari, ko gribi. Vai nu ciet klusu un sēdi citur, vai arī taisi razborkas ar pasažieri.
Manuprāt, nopirktās vietas pirms reisa vajadzētu kaut kā atzīmēt. Gluži tāpat kā starppilsētu autobusos praktiski vienmēr ir norobežotas priekšējās sēdvietas. Kāpēc?”
Lai noskaidrotu, kā var rasties situācija, ka pasažieriem tiek pārdotas vairāk biļešu, nekā autobusā ir sēdvietu, kā tiek koordinēta biļešu tirdzniecība dažādās platformās un kā šādos gadījumos tiek aizsargātas pasažieru tiesības, vērsāmies Autotransporta direkcijā. Raksts tiks papildināts pēc atbilžu saņemšanas.
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