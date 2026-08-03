Lato Lapsas lietā teju kuriozs pavērsiens: cietušais tiesā daudzus apstākļus vairs neatceras 0
Viens no cietušajiem krimināllietā pret Lato Lapsu saistībā ar neslavas celšanu nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā pirmdien tiesā nespēja atcerēties vairākus ar lietu saistītus apstākļus.
Tiesas sēdē tika uzklausīts cietušais Arturs Citavičs, kurš norādīja, ka par savu datu publicēšanu Lapsas grāmatā uzzinājis internetā.
Citavičs skaidroja, ka neatceras, vai iesniegumu pret Lapsu sagatavoja viens vai ar kāda palīdzību. Viņš arī nevarēja atcerēties, vai grāmatā publicētā fotogrāfija iegūta no citas krimināllietas materiāliem. Citavičs liecināja, ka nepazīst Bunkus brāli Kasparu Bunkus un ar viņu nekad nav ticies.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 6. novembrī plkst. 14, kad plānots nopratināt lieciniekus.
Jau ziņots, ka iepriekš Rīgas pilsētas tiesa nolēma nepiemērot sankcijas Lapsam par tiesas audioprotokolu publiskošanu sociālajos tīklos krimināllietā, kurā viņš apsūdzēts par neslavas celšanu personai, kas atzīta par cietušo nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā. Tomēr tiesa uzdeva nekavējoties izdzēst šo publikāciju, un Lapsa brīdināts, ka gadījumā, ja šāda rīcība atkārtosies, tiesa soda sankciju piemēros.
Iepriekš Latvijas Sabiedriskais Medijs vēstīja, ka Lapsu apsūdz par to, ka viņš nelikumīgi ieguva Bunkus krimināllietas materiālus, tos apstrādāja un publicēja savā grāmatā Bunkus brāļu Kaspara un Kristapa Bunkus personas datus.
Pērn prokuratūrā aģentūrai LETA apliecināja, ka tiesai nodotajā lietā persona apsūdzēta pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par to, ka izdarījusi apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā un pavairotā sacerējumā, kā arī par to, ka apsūdzētais, būdams personas datu apstrādes pārzinis, mantkārīgā nolūkā veicis nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem, ar to radot būtisku kaitējumu.
Turklāt personai tiek inkriminēts, ka tā šos noziedzīgos nodarījumus veikusi ne tikai mantkārības vadīta, bet arī ļaunprātīgi izmantojot žurnālista vārdu, “tendenciozi apcerot kādā krimināllietā pirmstiesas procesā un iztiesāšanā noskaidroto”, informē prokuratūra.
Latvijas Televīzija vēstīja, ka tiesā patlaban tiek izskatīta arī lieta, kurā Lapsa apsūdzēts par neslavas celšanu bijušajai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei.
Jau ziņots, ka 2024. gada maijā spēkā stājies Vidzemes apgabaltiesas spriedums citā krimināllietā, ar kuru Lapsa atzīts par vainīgu kriminālapsūdzībās par advokāta Romualda Vonsoviča vajāšanu un neslavas celšanu, par ko viņam piespriestas 300 stundas sabiedriskā darba.
Lapsa šajā lietā apsūdzību neatzina un iepriekš pauda viedokli, ka tā ir muļķīga un absurda. Lapsa apsūdzību uzskata par politisku, ekonomisku vai kriminālu pasūtījumu.