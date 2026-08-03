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Siltummīļiem patiks! Laika prognoze otrdienai 0

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LETA
15:01, 3. augusts 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, bet dienā tā sasniegs +21..+26 grādus, prognozē sinoptiķi.

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Tuvākajā diennaktī caurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā Vidzemē mākoņu kļūs vairāk. Nav gaidāmi nokrišņi.

Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš. Naktī dažviet veidosies migla.

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Rīgā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā – līdz +11..+13 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +25 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra būs jūras tuvumā.

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