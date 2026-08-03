Siltummīļiem patiks! Laika prognoze otrdienai 0
Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, bet dienā tā sasniegs +21..+26 grādus, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī caurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā Vidzemē mākoņu kļūs vairāk. Nav gaidāmi nokrišņi.
Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš. Naktī dažviet veidosies migla.
Rīgā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā – līdz +11..+13 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +25 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra būs jūras tuvumā.