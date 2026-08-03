“Ātrāku pierakstu nepiedāvāja.” Vecāki vēlas bērnu pierakstīt pie ortodonta, taču piedāvātais vizītes laiks pamatīgi pārsteidz 0
Tikt pie atsevišķiem medicīnas speciālistiem Latvijā mēdz būt sarežģīti, taču ar īpaši nepatīkamu pārsteigumu saskārusies kāda māmiņa, kura vēlējusies savu bērnu pierakstīt uz konsultāciju pie ortodonta RSU Stomatoloģijas institūtā. Uzzinot tuvāko pieejamo pieraksta laiku, viņa nolēmusi savu pieredzi publiskot sociālajā tīklā “Facebook”, vēršoties pie citiem vecākiem pēc padoma.
Sieviete raksta, ka bērna zobārsts ieteicis doties uz konsultāciju pie ortodonta, tāpēc viņa nekavējoties sazinājusies ar RSU Stomotoloģijas institūtu, lai veiktu pierakstu. Tomēr izrādījies, ka līdz konsultācijai būs jāgaida vairāk nekā gads.
“Un, ziniet, uz konsultāciju (tikai konsultāciju!) mūs pierakstīja tikai uz nākamā gada jūniju. Vairāk nekā gads gaidīšanas!” pārsteigumu neslēpj sieviete.
Turklāt, pēc viņas rakstītā, situāciju nemainot arī gatavība par vizīti maksāt pašiem.
“Pārsteidza tas, ka nav nozīmes – valsts apmaksāts vai par maksu, ātrāku pierakstu nepiedāvāja. Ortodontijas speciālistu pieejamība šobrīd acīmredzot ir ļoti ierobežota,” raksta sieviete.
Lai noskaidrotu, vai citviet pie speciālista iespējams nokļūt ātrāk, sieviete vērsusies pie citiem vecākiem, aicinot dalīties ar savu pieredzi.
Ieraksts izraisījis atsaucību, un komentāros vecāki sākuši ieteikt gan konkrētas ārstniecības iestādes, gan dalīties ar pašu piedzīvoto, meklējot ortodontu saviem bērniem.
Kāda sieviete īsi norāda, ka speciālistu iespējams meklēt Šarlotes ielā. Savukārt cita komentētāja atklāj, ka viņai pašai iepriekšējā pieredze RSU Stomatoloģijas institūtā nav bijusi pozitīva.
“Man ļoti nepatika attieksme RSU. Cerēju, ka kopš laikiem, kad man lika breketes, kaut kas būs pamainījies. Savējiem izvēlējos “Adenta”. Kopā tikpat vien samaksāšu,” viņa raksta.
Vēl kāda māmiņa stāsta, ka sava bērna ārstēšanai izvēlējusies “Concordia” zobārstniecību. Arī tur pie speciālista nav izdevies nokļūt uzreiz, tomēr gaidīšanas laiks, pēc viņas pieredzes, bijis ievērojami īsāks.
“Vedām uz “Concordia” zobārstniecību un tikai labākās atsauksmes. Mums bija steidzami jāsāk risināt problēma, negribējām gaidīt Stomatoloģijas institūtā rindu pusgadu, “Concordia” gan arī bija nedaudz jāpagaida, mēnesis laikam,” pieredzē dalās komentētāja.
Savukārt vēl kāda sieviete iesaka meklēt ortodontu ārpus Rīgas – Lielvārdē, minot Daces Ločmeles zobārstniecību un konkrētu speciālisti.