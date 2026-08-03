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“Tā nav visur…” Sievieti patīkami pārsteidz Ventspils Pašvaldības policijas rīcība 0

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LA.LV
19:01, 3. augusts 2026
Viedokļi

Par policijas darbu sabiedrībā reizēm dzirdamas sūdzības – par bargiem sodiem, nepatīkamiem pārsteigumiem un neiecietīgu attieksmi. Tomēr ne vienmēr pieredze ir negatīva. Kāda sieviete dalījusies ar stāstu pēc Ventspils pilsētas svētku apmeklējuma, parādot, ka dažādās situācijās iespējama cilvēcīga un saprotoša komunikācija.

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Savā “Facebook” Dace stāsta: “Vēlos padalīties ar piedzīvoto Ventspilī… Devos uz Ventspils pilsētas svētkiem kopā ar jauniešiem. Vēlējos pabaudīt jūras gaisu, apjūsmot floristu talantu ziedu paklāju festivālā, izstaigāt tirdziņus, jauniešiem, protams ekstrēmas atrakcijas pie tirgus esošajā atrakciju parkā… Taču, braucot mājās pa ceļam pamanīju lapiņu aiz vējstikla tīrītāja, tā bija tik zemu, ka nebiju ievērojusi vēl esot Ventspilī. Apstājos, jā, sveiciens no Ventspils Pašvaldības policijas sakarā ar auto novietošanu vecpilsētā… sapratu, laikam jau bija pārkāpums… Šorīt sazinājos ar Ventspils Pašvaldības policiju, lai noskaidrotu situāciju un biju patīkami pārsteigta par laipnību un to, ka mani nevis soda, bet pabrīdina. Un tas ir vēl viens bonusiņš Ventspils Pilsētas svētkiem – viesmīlība un sapratne, ja kaut ko esi palaidusi garām… Tā nav visur… Paldies!”

Komentāru sadaļā ļaudis salīdzina Ventspils Pašvaldības policijas darbu ar sevis pieredzēto:

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“Prieks dzirdēt,ka Ventspilī ir tā, Kuldīgas pašvaldibas policija arī kādreiz varètu vienkārši pabrīdināt nevis aiz stūra noskatīties uz savu “medījumu” un pēcāk atstāt soda kvīti,” raksta Dace.

“Vismaz kaut kur ir cilvēciskais faktors,” novērtē Gunta.

“Jelgavas pašvaldības policijai no tāda līmeņa tālu,” teic Ivanda.

“Talsu s–i arī neko vairāk par sodiem nemāk likt,” neapmierināts ir Andis.

“Valmiera varētu pamācīties. Viņi Mazsalacas pilsētas svētkos uzliek radaru, lai piepelnītos uz svaigo zīmju maiņu,” sašutumu pauž Zane.

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