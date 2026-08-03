VIDEO. Smaga sadursme Imantā: negadījumā iesaistīts arī “Rīgas satiksmes” tramvajs 0
Slokas un Dammes ielas krustojumā notikusi smaga sadursme starp tramvaju un kravas furgonu, vēsta “Sadursme” konts vietnē “Instagram”.
Pēc aculiecinieku teiktā, tramvajs ietriecās kravas furgonā. Trieciena spēks bijis ievērojams – tramvajam pamatīgi bojāta priekšējā daļa un izsists priekšējais stikls.
Notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ugunsdzēsēji glābēji un Valsts policija.
Negadījuma dēļ Slokas un Dammes ielas krustojumā ir traucēta 1. maršruta tramvaju satiksme centra virzienā.
Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā, Slokas un Dammes ielas krustojumā, cietuši trīs cilvēki, aģentūru LETA informēja uzņēmuma “Rīgas satiksme” pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.