Foto: Ekrānuzņēmums no ieraksta

“Mērķēja tieši pa galvu…” Pierīgā jauniešu kompānija, iespējams, uzbrukusi sētniekiem 0

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LA.LV
13:00, 3. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Ulbrokā jauniešu grupa, iespējams, sarīkojusi bīstamu incidentu, kura laikā apmētāti darbinieki, kas vēlā vakara stundā uzkopuši apkārtni. Kāds anonīms “Facebook” grupas “Stopiņu novads/Ropažu novads. Ulbroka” lietotājs apgalvo, ka jaunieši ar velosipēdiem ne tikai izklieguši aizskarošas frāzes, bet arī metuši sētnieku virzienā akmeņus un čiekurus. Turklāt viens no akmeņiem esot mests sievietei galvas virzienā.

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“Vakar vakarā Ulbrokā notika neaptverams un bīstams gadījums, kas nedrīkst palikt nesodīts,” raksta ieraksta autors.

Pēc viņa stāstītā, sētnieki tobrīd vēlā vakarā veikuši apkārtnes uzkopšanas darbus, lai no rīta teritorija būtu tīra un sakopta. Taču darba laikā viņiem esot nācies saskarties ar jauniešu kompāniju, kas pārvietojusies ar velosipēdiem.

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Ieraksta autors apgalvo, ka sākotnēji jaunieši izklieguši aizskarošas frāzes, bet pēc tam situācija kļuvusi daudz nopietnāka.

“Viņi kliedza aizskarošas frāzes, bet pats briesmīgākais – sāka mest ar akmeņiem un čiekuriem, mērķējot tieši sievietei pa galvu.

Pēc pašu bērnu vārdiem, viņi tīšām gribēja apmētāt darbiniekus un kūdīja viens otru, lai kāds pieiet tuvāk un ātrāk pamet. Tikai laimīgas nejaušības dēļ akmens netrāpīja,” teikts publikācijā.

Pēc autora stāstītā, kad jauniešu kompānija kļuvusi mazāka un ar tās dalībniekiem mēģināts aprunāties klātienē, viņu uzvedība esot mainījusies.

“Kad kompānija palika mazāka un saskārās ar mēģinājumu parunāt aci pret aci, šie “varoņi” uzreiz nobāza acis, nobijās un gļēvi aizbēga,” raksta anonīmais lietotājs.

Publikācijai pievienotas arī fotogrāfijas, kurās redzami jaunieši ar velosipēdiem. Ieraksta autors vērsies pie vietējiem vecākiem, mudinot pēc apģērba un braucamrīkiem mēģināt atpazīt savus bērnus.

Ieraksta autoru satraucot ne tikai konkrētais incidents ar sētniekiem. Viņš apgalvo, ka jaunieši cenšoties savās darbībās iesaistīt arī citus bērnus un mudinot viņus pievienoties kompānijai.

“Pats briesmīgākais ir tas, ka šie gļēvuļi ne tikai uzbrūk pieaugušajiem, bet arī kūda un terorizē citus normālus bērnus, mēģinot viņus saliedēt savā pretīgajā kompānijā.

Viņi mēģina ievilkt svešus bērnus savos dubļos, lai padarītu viņus par līdzdalībniekiem šajos ielu uzbrukumos,” teikts ierakstā.

Tādēļ anonīmais lietotājs īpaši vēršas pie vecākiem, aicinot pievērst uzmanību tam, ar ko viņu bērni pavada brīvo laiku.

“Vecāki, sargājiet savus bērnus no šādiem “līderiem”, pirms viņi ir sabojājuši dzīvi gan sev, gan jūsu bērniem,” viņš aicina.

Ieraksta autors arī pauž pārliecību, ka notikušo varētu būt fiksējušas teritorijā uzstādītās videonovērošanas kameras. Viņš aicina ar informāciju dalīties, lai tā sasniegtu pēc iespējas vairāk vietējo iedzīvotāju.

Publikācijā izteikti pārmetumi arī par jauniešu attieksmi pret apkārtējo vidi. Pēc autora teiktā, līdzīgas kompānijas apkārtnē regulāri atstājot nekārtību un atkritumus, kurus nākas savākt citiem.

“Tāpat vēlos piebilst, ka šādas kompānijas pastāvīgi ierīko nekārtības un piemētā apkārtni. Tā vietā, lai izmestu atkritumus miskastē, viss tiek mests zālājā vai pa visu laukumu,” raksta lietotājs.

Viņš apgalvo, ka arī incidenta laikā jaunieši ar velosipēdiem esot apzināti braukuši ļoti tuvu strādājošajiem cilvēkiem un tādējādi provocējuši konfliktu.

Autors savā ierakstā vairākkārt uzsver, ka sētnieki vienkārši veikuši savu darbu, rūpējoties par apkārtnes tīrību, tāpēc viņam neesot saprotama šāda attieksme pret cilvēkiem, kuri strādā sabiedrības labā.

Ieraksta noslēgumā lietotājs vēlreiz vēršas pie jauniešu vecākiem, mudinot notikušo neatstāt bez ievērības un runāt ar saviem bērniem.

“Vecāki, atpazīstiet savus bērnus pēc apģērba un braucamrīkiem,” viņš aicina.

Tāpat publikācijas autors uzskata, ka gadījumā, ja jauniešiem ir grūtības kontrolēt agresīvu uzvedību, vecākiem būtu jāmeklē palīdzība, pirms līdzīga rīcība noved pie daudz nopietnākām sekām.

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