Ummja ezers, ilustratīvs attēls.
Ummja ezers, ilustratīvs attēls.
Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Traģēdija Usmas ezerā – ūdensmotocikla avārijā gājis bojā cilvēks; policija meklē aculieciniekus 0

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LA.LV
18:46, 3. augusts 2026
Ziņas Krimināls

Valsts policija lūdz palīdzību atsaukties aculieciniekus letālam negadījumam uz ūdens Kuldīgas novadā.

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“1. augustā ap pulksten 17.40 Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novadā, Rendas pagastā, Usmas ezerā vīrietis, vadot ūdensmotociklu, pie nenoskaidrotiem apstākļiem iekļuva negadījumā. NMPD vīrieti nogādāja medicīnas iestādē, kur viņš no gūtajām traumām mira. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli.

Valsts policijas amatpersonas aicina atsaukties aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Aculieciniekus par notikumu Usmas ezerā aicinām rakstīt e-pastā [email protected] vai zvanīt pa tālruņa numuru 112,” sociālajā medijā “Facebook” ziņo policija.

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