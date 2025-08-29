#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Pašpasludinātās “Doņeckas tautas republikas” bijušais augstākais militārais komandieris un nacionālistu blogeris Igors Girkins (Strelkovs), kurš apsūdzēts ekstrēmismā, sēž stikla apsūdzēto būrī pirms sprieduma pasludināšanas Maskavas pilsētas tiesā Maskavā 2024. gada 25. janvārī. (Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

“Mums būs jāpadodas!” Strelkovs cietumā nosauca Putinu par zaudētāju un prognozē nenovēršamo 0

LA.LV
10:41, 29. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Čekists Igors Strelkovs, kurš atbalstīja Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmsākumos, sāka runāt par Krievijas kapitulāciju, raksta dialog.ua.

Kara noziedznieks, Z-patriots Igors Strelkovs (Girkins), atrodoties Krievijas cietumā, uzrakstīja vēstuli, kurā deklarēja Krievijas vājumu un faktiski paredzēja kapitulāciju.

Viņš atklāti atzina Krievijas strupceļa pozīciju karā. Vēstuli publicēja Strelkova atbalstītāji. Tajā ir sniegts ārkārtīgi skarbs situācijas novērtējums.

“Mums būs vai nu jāpadodas, vai jāmaina kara formāts,” rakstīja Krievijas drošības dienesta virsnieks. Tomēr viņš uzskata, ka otrā varianta izredzes ir niecīgas.

Pēc Girkina teiktā, Maskavas cerības uz sarunām ar ASV prezidenta Donalda Trampa palīdzību beidzot ir cietušas neveiksmi.

“Mana pārliecība par miera uzturēšanas procesa pilnīgu neveiksmi ir kļuvusi nelokāma,” atzīmēja drošības virsnieks.

Strelkovs norādīja, ka Krievijas valdība ir mainījusi savu retoriku: no publiskajām runām ir pazuduši termini “denacifikācija”, “demilitarizācija” un paziņojumi par Ukrainas varas iestāžu it kā “neleģitimitāti”. Tā vietā, pēc viņa teiktā, Kremlis sūdzas par Ukrainas “nepiekāpību”, kas nevēlas slēgt mieru ar Krievijas Federāciju un atdot tai savas teritorijas. Viņš uzsvēra, ka Krievija un tās armija nespēj uzspiest Ukrainai pat kompromisu.

“Mēs nespējām piespiest Ukrainu pat uz kompromisu ar mums… Un paskatieties, cik daudz trokšņa bija pēdējo 3,5 gadu laikā! Un “Iskanderes smējās”, (…), un viņi mūs nosauca par “404. valsti”… Un beigās mēs sūdzamies par “partneru nepakļāvību”! (…) Mēs lūdzam Ukrainai vismaz dažas piekāpšanās… Nu, mēs nevarēsim lūgt neko vispār,” sūdzējās Strelkovs.

Čekists aprakstīja ļoti neapskaužamu Krievijas diktatora Vladimira Putina nākotni. Viņš ir pārliecināts, ka šis karš viņam beigsies ar “visa iegūtā zaudēšanu “, kā arī “personīgu sakāvi”. ” Un vieta vēsturē blakus nicināmajiem zaudētājiem,” piebilda Krievijas drošības dienesta darbinieks. Viņš arī brīdināja, ka Krievijas “elitei” būs ” jānogrimst kopā ar Titāniku “.

Tēmas
