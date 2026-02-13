Sliktas ziņas Krievijai: jaunā Ukrainas stratēģija frontē uzņem apgriezienus 0
Ukraina ziņo par desmitiem tūkstošu Krievijas armijas zaudējumu divu mēnešu laikā – Ukrainas bruņotie spēki burtiski likvidē Krievijas sauszemes karaspēku, vēsta dialog.ua.
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņoja, ka jaunā stratēģija kaujas laukā nes rezultātus. Viņš norādīja konkrētus skaitļus: decembrī tika iznīcināti aptuveni 35 000 Krievijas karavīru, bet janvārī – vēl 30 000. Mērķis – 50 000 likvidēto okupantu mēnesī – ir tas, ko iepriekš izvirzīja prezidents Volodimirs Zelenskis, ieceļot Fedorovu amatā.
Šāds zaudējumu temps ievērojami kavē Krievijas spēju papildināt personālu un liecina par augošu Ukrainas spiedienu frontē. Fedorovs uzsvēra, ka tieši šāda mēroga zaudējumi ļauj Ukrainai sistemātiski vājināt Krievijas kaujas potenciālu un pakāpeniski mainīt spēku līdzsvaru.
Ukraina faktiski iznīcina Krievijas sauszemes armiju, bet mobilizētie tiek aizstāti ar arvien sliktāk sagatavotiem kareivjiem – alkoholiķiem, narkomāniem un cilvēkiem, kuri piesaistīti karadarbībai ar viltu.
Prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš uzdeva panākt, lai Krievijas spēku zaudējumi pārsniegtu 50 000 karavīru mēnesī – tas izjaucot pretinieka mobilizācijas sistēmu un padarot neiespējamu pilnvērtīgu zaudējumu kompensēšanu. Šī pieeja ir vērsta uz agresora izsīkuma panākšanu un frontes līnijas spiediena palielināšanu, kur Krievija turpina zaudēt gan tehniku, gan dzīvo spēku.
Pēc NATO un Ukrainas ģenerālštāba datiem kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievija ir zaudējusi vairāk nekā 1,2 miljonus karavīru – kritušo, ievainoto vai bez vēsts pazudušo statusā. Šādi zaudējumi ievērojami pārsniedz jebkuras mūsdienu konflikta valsts cilvēkresursus.
Liela daļa Krievijas spēku iznīcināšanas notiek ar dronu palīdzību. Ārvalstu novērtējumi liecina, ka to efektivitāte strauji pieaug. Jau pagājušajā gadā Ukrainas FPV droni izraisīja netipiski lielus zaudējumus Krievijas karavīru vidū, pierādot, cik nozīmīgas mūsdienu karadarbībā ir autonomās un robotizētās sistēmas.