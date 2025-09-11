Foto. LETA/Paula Čurkste

Nākamnedēļ policija pastiprināti uzraudzīs satiksmes drošību uz ceļiem 0

LA.LV
10:46, 11. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Nākamnedēļ Valsts policija (VP) pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus, aģentūru LETA informēja VP. No 16.septembra līdz 22.septembrim visās Eiropas Savienības dalībvalstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” organizētā ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona… 216
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Lasīt citas ziņas

Tāpat šīs akcijas laikā, 18.septembrī, norisināsies “Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem”. Akcijas mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem.

Šīs nedēļas laikā policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus. Papildu ikdienas satiksmes uzraudzībai pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku – velosipēdistu, elektroskrejriteņu un motociklu vadītāju – drošībai, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanas nosacījumu ievērošanai, kā arī uzraudzīs, vai autobraucēji nevada transportlīdzekli, būdami alkohola reibumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona…
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā
Nebijis gadījums – Latvijā ieviesta pirmā elektroniskā uzraudzība vardarbības lietā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.