NBS gūst pierādījumus Baltkrievijas iesaistei nelegālo migrantu virzīšanā uz Latviju 0
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un Valsts robežsardzes rīcībā esošā informācija un fiksētie gadījumi apliecina Baltkrievijas tiesībsargājošo un militāro struktūru iesaisti nelegālo migrantu virzīšanā uz Latvijas valsts robežu, aģentūru LETA informēja NBS.
Konstatēti gadījumi, kas norāda uz koordinētām darbībām, tostarp nelegālo migrantu pārvietošanu ar Baltkrievijas militāro transportu un amatpersonu līdzdalību robežas šķērsošanas mēģinājumu organizēšanā, atzīmē NBS. Veicot robežapsardzības pasākumus, pie viena no aizturētajiem nelegālajiem robežšķērsotājiem tika konstatēti Baltkrievijas militārpersonai piederoši dokumenti un sakaru līdzekļi.
Veiktās pārbaudes laikā noskaidrots, ka minētie materiāli pieder militārpersonai no 19. gvardes mehanizēto kājnieku brigādes izlūkošanas bataljona, kas izvietota Vitebskas apgabalā. Dokumenti ietvēra karaspēka daļas iekšējo dokumentāciju, tostarp izsniegto materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti.
Aizturēto nelegālo migrantu rīcībā esošajās mobilajās ierīcēs konstatēti attēli, kuros redzamas Baltkrievijas robežsardzes amatpersonas kopā ar nelegālajiem migrantiem, tostarp militāra tipa transportlīdzekļos. Fiksēti gadījumi, kuros Baltkrievijas robežsardzes struktūru amatpersonas piedalās migrantu nogādāšanā uz vietām, no kurām tie tiek virzīti Latvijas valsts robežas šķērsošanai.
Tāpat konstatēti gadījumi, kas liecina par nelegālo migrantu izmantošanu informācijas ieguves nolūkos un citiem hibrīdapdraudējuma elementiem.
Nacionālie bruņotie spēki un Valsts robežsardze regulāri fiksē elektroniskās karadarbības izpausmes no Baltkrievijas teritorijas puses, kas ietekmē sakaru un navigācijas sistēmu darbību pierobežā, uzsver NBS.
Valsts robežsardze sadarbībā ar NBS un Valsts policiju kopš 2021. gada nodrošina pastiprinātu atbalstu nelegālās migrācijas ierobežošanai uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas. Šo četru gadu laikā starp NBS, Valsts robežsardzi un Valsts policiju ir izveidojusies teicama sadarbība, kopīgi stiprinot Latvijas drošību, vērtē NBS.
Nelegālās migrācijas organizēšana un migrantu pārvadāšana, viņu uzturēšanās nodrošināšana nav uzskatāma tikai par nelegālu peļņas gūšanas veidu. NBS vērš uzmanību uz to, ka katrs, kas tiešā vai netiešā veidā atbalsta nelegālo robežas šķērsotāju iefiltrēšanu, transportēšanu, izmitināšanu ne tikai pārkāpj Latvijas likumdošanu, bet var to pat neapzinoties palīdzēt mums naidīgu valstu specdienestu organizētām operācijām, kuru mērķis ir veikt izlūkošanu, diversijas vai citas naidīgas darbības Latvijā un citur Eiropā.
NBS aicina iedzīvotājus ziņot operatīvajiem dienestiem pa tālruņa numuru 112 vai Valsts robežsardzei pa tālruņa numuru 67913300, ja Latvijas austrumu pierobežas reģionos tiek pamanītas aizdomīgas darbības, personas vai transportlīdzekļi.