Foto: pexels.com

Negaršo kafija? 4 alternatīvi veidi, kā vēl tikt pie enerģijas devas! Ieteikt







Kafija nav tas produkts, no kura jāatsakās veselīga dzīvesveida tīkotājiem, jo šis dzēriens veselībai sniedz arī daudz pozitīvu ieguvumu. Cits jautājums – ko iesākt, ja kafija negaršo vai arī veselības dēļ no kafijas lietošanas iesaka atturēties? Par to portālam LA.LV stāsta aptieku tīkla “Apotheka” sertificēta farmaceite Ivanda Krastiņa, kura ieteica četras alternatīvas, kā vēl var tikt pie mundruma devas?!

Neiesaka menopauzes periodā un tukšā dūšā

Kad darba dunā pēkšņi ir sajūta, ka enerģijas “baterijas” izlādējušās, krītas darba spējas, grūti koncentrēties, piezogas nogurums, tasīte kafijas palīdz, tonizē organismu, uzmundrina, lai atkal varētu turpināt iesāktos darbus ar pilnu jaudu.

“Kafija ir arī lielisks antioksidantu avots, pasargā šūnas no pāragras novecošanās, veicina arī laimes hormonu dopamīna un seratonīna izdalīšanos – cilvēks pēc kafijas tasītes malkošanas vienkārši jūtas priecīgāks. Tomēr jāņem vērā, ka īslaicīgi kafija paātrina sirdsdarbību, paaugstina asinsspiedienu, tāpēc tiem, kuriem ir hipertensija vai paātrināts pulss, pret kafijas lietošanu nedrīkst izturēties vieglprātīgi – jāzina, cik tasītes dienā drīkst lietot un kad jāmeklē cita alternatīva. Arī tad, ja cilvēkam ir sūdzības par jutīgu kuņģa zarnu traktu un viņš stāsta, ka pēc kafijas baudīšanas vēders pūšas, dedzina pakrūtē, labāk padomāt par citiem variantiem, kā sevi tonizēt,” stāsta “Apotheka” farmaceite Krastiņa.

Farmaceite neiesaka kafiju lietot arī tukšā dūšā, lai nekairinātu kuņģa gļotādu, bet sievietēm menopauzes laikā kafija jāmalko īpaši prātīgi – dzērienam piemīt urīndzenošas īpašības, kas traucē kalcija uzsūkšanos organismā, kā arī pastiprināti izvada citas minerālvielas.

Vienlaikus jāņem vērā, ka gadījumos, ja tiek lietots kāds uztura bagātinātājs, it sevišķi kalcija preparāti, no kafijas lietošanas ieteicams atturēties vai izvēlēties kādu no četrām citām alternatīvām, kas sniegs mundruma devu.

1. Garšīgā alternatīva

Arī cigoriņu kafija, zaļā, Roibuša vai Mačas tēja, kā arī kakao nodrošinās gandrīz tādu pašu enerģijas devu kā kafija, tonizēs ķermeni, veicinās koncentrēšanās spējas, bet šajos dzērienos būs ievērojami mazāks kofeīna saturs. Arī svaigi spiesta citrusaugļu sula vai ūdens glāzē izšķīdināts C vitamīns tonizēs. “Ja pa rokai ir tumšās šokolādes gabaliņš, žāvēti augļi vai rieksti, tā būs laba uzkoda, kas sniegs ātru enerģiju.

Piemēram, žāvētās un svaigās aprikozēs ir daudz kālija, kalcija, dzelzs, bet dateles mazina nogurumu, uzlabo asins sastāvu. Savukārt, garastāvokļa uzlabošanai var pagatavot dzērienu “zelta piens”, siltam pienam pievienojot mazliet kurkumas, maltu melno piparu un tējkaroti medus, ja vien cilvēkam nav alerģijas pret bišu produktiem. Arī bišu produkti – medus, peru pieniņš, bišu maize – palīdz gan stiprināt imunitāti, gan vairot enerģiju,” iesaka “Apotheka” farmaceite Krastiņa.

2. Vienkāršākā alternatīva

Atcerieties par ūdeni! Katru dienu ieteicams uzņemt vismaz 1,5-2 litrus ūdens, lai nepieļautu, ka ķermenis sāk zaudēt šķidrumu, jo tad krītas arī enerģijas līmenis, cilvēks jūtas slābans, ir izteikts nogurums un miegainība.

3. Vides alternatīva

Tiklīdz cilvēks sajūt nogurumu, būtu ieteicams plaši atvērt logus un ļaut telpā ieplūst svaigam gaisam. Reizēm tieši skābekļa, nevis kofeīna trūkums ir tas, kas organismam vajadzīgs. Enerģijas būs vairāk arī pēc pastaigas svaigā gaisā.

4. Dzīvesveida alternatīva

Ja vien ir tāda iespēja, arī pieaugušam cilvēkam ieteicams gulēt diendusu. Pat 30 minūtes snaudas spēj atjaunot enerģijas līmeni, uzlabot koncentrēšanās spēju, atmiņu, garastāvokli, atraisīt radošumu un veicināt produktīvu strādāšanu arī dienas otrajā pusē. Ja tiek meklēta alternatīva kafijai, arī kontrastduša no rītiem ir labs risinājums. Svarīgi kontrastdušu noslēgt ar vēsu ūdeni, lai tonizētu asinsvadus.

Tomēr rūdīšanos jāuzsāk pakāpeniski, katru rītu ūdens temperatūru pazeminot par 1-2 grādiem. Tāpat ieteicams padomāt, vai nav pienācis laiks ieturēt “viedierīču diētu”? “Arī pārmērīga telefonu un datoru lietošana (it īpaši pirms gulētiešanas) var izraisīt hroniska noguruma sajūtu,” saka Apotheka farmaceite Ivanda Krastiņa. “Jāļauj smadzenēm atpūsties – tad arī spēka un enerģijas būs vairāk.”

Tā pati kafija, tikai veselīgāk pagatavota

Arī situācijās, ja kafijas lietošanai ierobežojumu nav, jācenšas to pagatavot pareizi, lai gūtu maksimālo labumu no šī dzēriena. “Ideāla kafija ir tāda, kas pagatavota no vidēji apgrauzdētām kafijas pupiņām – tādā kafijā būs ne tikai kofeīns, bet arī gana daudz antioksidantu.

Kad kafijas biezumiem krūzītē uzliets vārošs ūdens, nogaida 4 minūtes un tad kafiju nolej, izkāš caur sietu vai citādi atdala no biezumiem. Jo ilgāk dzērienā būs kafijas biezumi, jo lielākā koncentrācijā tajā būs kofeīns,” veselīgu veidu, kā pagatavot kafiju, iesaka farmaceite Ivanda Krastiņa. Tiem, kuri ir lieli latte vai cappuccino cienītāji, bet vēlas atbrīvoties no liekā svara, piena vietā pie kafijas var lietot mandeļu, sojas vai kokosriekstu pienu.

Jāņem vērā!

Ja nogurums un enerģijas trūkums ir izteikts un ieildzis, nav jāaizraujas ar nemitīgu organisma tonizēšanu dažādos veidos, bet labāk runāt ar ārstu, jo iemesls enerģijas trūkumam, miegainībai, nogurumam var liecināt arī par:

• vairogdziedzera darbības traucējumiem,

• mazasinību,

• miega traucējumiem,

• fizisku un emocionālu pārslodzi,

• zāļu lietošanas indikācijām, ja tiek lietoti medikamenti asinsspiediena un holesterīna līmeņa samazināšanai.