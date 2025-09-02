#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Jūras spēki

Nelaimes gadījums uz kruīza kuģa “AIDA DIVA” – NBS Jūras spēki veikuši evakuāciju 0

18:41, 2. septembris 2025
Baltijas jūrā Jūras spēki veica cilvēku evakuāciju no kruīza kuģa “AIDA DIVA”.

Kuģa apkalpe ziņoja par nelaimes gadījumu, kur persona bija guvusi traumas. Ņemot vērā cietušā stāvokli, tika pieņemts lēmums organizēt medicīnisko evakuāciju.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienests norīkoja patruļkuģi P-09 “Rēzekne” doties uz notikuma vietu un veikt cietušā transportēšanu.

Cietusī persona kopā ar kruīza kuģa medicīnas personālu tika uzņemta uz patruļkuģa P-09 “Rēzekne” un pēc tam Liepājas ostā cietušais nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei turpmākai aprūpei.

Operatīva rīcība un koordinēta sadarbība starp Jūras spēkiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu ļauj ātri un efektīvi sniegt palīdzību jūrā un garantēt cilvēku drošību.

