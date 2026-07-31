Zinātnieki apgalvo, ka viens vienkāršs ieradums pagarina dzīvi gandrīz par 10 gadiem – tas nav vingrinājums vai diēta 0
Runājot par ilgu un veselīgu mūžu, parasti tiek minēts sabalansēts uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes un atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem. Taču zinātnieki arvien biežāk pievērš uzmanību arī emocionālajiem un sociālajiem faktoriem, kas var būtiski ietekmēt cilvēka veselību.
Pētījumi liecina, ka regulāra koncertu, izrāžu, izstāžu un citu kultūras pasākumu apmeklēšana var ne tikai uzlabot pašsajūtu, bet arī palīdzēt dzīvot ilgāk.
Dzīvā mūzika uzlabo emocionālo labsajūtu
Lielbritānijas pētnieku veikts pētījums atklāja, ka pat salīdzinoši īss laiks, kas pavadīts, klausoties dzīvo mūziku, var būtiski uzlabot cilvēka emocionālo stāvokli.
Pētījuma rezultāti liecina, ka jau 20 minūtes koncertā var paaugstināt subjektīvās labsajūtas līmeni par vairāk nekā 20 procentiem.
Speciālisti skaidro, ka kultūras pasākumi palīdz cilvēkiem piedzīvot pozitīvas emocijas, gūt iedvesmu un uz laiku aizmirst par ikdienas rūpēm. Tas savukārt palīdz mazināt stresu, kas tiek uzskatīts par vienu no faktoriem, kas veicina priekšlaicīgu organisma novecošanos.
Ieguvums nav tikai emocijas vien
Pētnieki norāda, ka kultūras pasākumu pozitīvā ietekme neaprobežojas tikai ar labāku garastāvokli.
Apmeklējot koncertus un citus pasākumus, cilvēki biežāk veido sociālos kontaktus, jūtas piederīgi kādai kopienai un iegūst jaunu komunikācijas pieredzi. Pētījuma dalībnieki pēc šādiem pasākumiem ziņoja arī par augstāku pašvērtējumu, lielāku interesi par apkārt notiekošo un lielāku garīgo aktivitāti.
Zinātnieki jau sen ir secinājuši, ka ciešas sociālās saites ir viens no būtiskākajiem ilgmūžības priekšnoteikumiem. Cilvēki, kuri nejūtas izolēti un regulāri iesaistās sabiedriskajā dzīvē, bieži vien saglabā labāku veselību arī vecākā vecumā.
Cik bieži būtu vēlams apmeklēt kultūras pasākumus?
Pētījuma autori uzskata, ka vislielāko ieguvumu sniedz regularitāte. Viņuprāt, koncertu, teātra izrāžu, izstāžu vai citu kultūras notikumu apmeklēšana vismaz reizi divās nedēļās var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti.
Turklāt nav obligāti jādodas uz lieliem festivāliem vai populāru mākslinieku koncertiem. Pozitīvu efektu var sniegt arī nelieli kultūras pasākumi, radošie vakari, klasiskās mūzikas koncerti vai vietējo mākslinieku izstādes.
Galvenais ir tas, lai cilvēks gūtu pozitīvas emocijas, jaunus iespaidus un iespēju izkāpt no ikdienas rutīnas.
Mūzikas pozitīvā ietekme uz veselību ir apliecināta arī citos pētījumos. Zinātnieki secinājuši, ka tā var palīdzēt mazināt trauksmi, uzlabot garastāvokli, veicināt koncentrēšanās spējas un pat labvēlīgi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmas darbību.
Speciālisti uzskata, ka tieši emocionālā pacēluma, sociālās aktivitātes un psiholoģiskā komforta kombinācija rada apstākļus, kas palīdz organismam ilgāk saglabāt veselību un dzīvesprieku.
Tāpēc ceļā uz ilgāku mūžu nozīme var būt ne tikai tam, kas atrodas uz šķīvja vai cik bieži apmeklējam sporta zāli, bet arī tam, cik bieži atļaujam sev baudīt mūziku, mākslu un citas kultūras pieredzes.