Rīgas osta. Foto: Ieva Lūka/LETA

No Rīgas ostas uz Keniju izvesta pirmā sankcijām pakļautā Krievijas minerālmēslojumu krava







ANO Pasaules Pārtikas programmas uzdevumā no Rīgas ostas uz Keniju izvesta sankcijām pakļautā Krievijas minerālmēslojumu krava, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) pārstāvji.

Tas ir pirmais sūtījums no aptuveni 200 000 tonnām Krievijas izcelsmes minerālmēslojuma, kas pieder Eiropas Savienības (ES) sankcijām pakļautiem uzņēmumiem un glabājas Latvijas teritorijā.

Pasaules Pārtikas programma tuvākajā laikā plāno no Latvijas izvest vēl vairākas šobrīd sankcijām pakļautas minerālmēslojuma kravas, lai sniegtu atbalstu valstīm, kurām šie produkti ir visvairāk nepieciešami.

Ārlietu ministrija jau informēja, ka Ministru kabinets 2022.gada 6.decembrī pieņēma lēmumu atsaukties ANO lūgumam mazināt Krievijas kara Ukrainā radītās negatīvās sekas un palīdzēt risināt pārtikas krīzi Āfrikas un Latīņamerikas valstīs. Ministru kabinets nolēma atbalstīt ES sankcijām pakļautajiem uzņēmumiem piederošā minerālmēslojuma ziedošanu, izmantojot ANO Pasaules Pārtikas programmas atbalstu.

Latvija kopā ar ārvalstu partneriem un starptautiskajām organizācijām turpina sniegt atbalstu valstīm, kas cietušas Krievijas izraisītā kara Ukrainā radītās pārtikas krīzes dēļ.

Jau ziņots, ka lēmums ziedot minerālmēslus ANO Pārtikas programmai pieņemts valdības sēdes slēgtajā daļā pēc tam, kad pie Latvijas amatpersonām ar līdzīgiem lūgumiem vērsies gan ANO ģenerālsekretārs, gan ES sankciju sarakstos iekļautā Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātā miljardiera Dmitrija Mazepina uzņēmums. Vēstulēs ĀM un Valsts prezidentam esot lūgts ļaut kompānijai “Uralhim” minerālmēslu kravas, kas iestrēgušas Rīgas ostas noliktavās, nosūtīt uz Āfriku trūkumcietējiem.

Latvija nolēmusi ļaut ANO sankcionētā uzņēmuma minerālmēslus no Rīgas aizvākt ar noteikumu, ka Mazepina firma no tā negūs nekādu finansiālu labumu, iepriekš vēstīja raidījums “Nekā personīga”.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) raidījumam skaidroja, ka pirms lēmuma pieņemšanas ĀM vērtējusi minerālmēslu apjomus un dažādas iespējas, ko ar tiem darīt, kā arī konsultējusies ar Eiropas Komisiju (EK), līdz 2022.gada oktobra sākumā ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs oficiāli vērsies pie Latvijas Valsts prezidenta ar lūgumu izvērtēt iespēju atļaut ANO Pārtikas programmai šos aptuveni 200 000 tonnu minerālmēslu pārņemt kā ziedojumu un nodot kādai Āfrikas vai Latīņamerikas valstij.

Prezidenta kancelejā apstiprināja, ka Egils Levits oktobra sākumā ir saņēmis ANO ģenerālsekretāra oficiālu vēstuli ar aicinājumu Latvijai atbalstīt mūsu valsts teritorijā esošo Krievijas izcelsmes ES sankcijām pakļautiem uzņēmumiem piederošo minerālmēslu ziedošanu Āfrikas un Latīņamerikas valstīm. Šāds akcepts esot dots, un par to lemts valdības sēdes slēgtajā daļā. Taču Latvijas iestāžu sadarbība ar sankcionētiem uzņēmumiem vai personām nav iespējama, to varot darīt tikai ANO.

Līdz ar to Mazepina uzņēmumu minerālmēsli tiks pārņemti kā ziedojums. Tālāk kravas ar Latvijas saskaņojumu tiks nodotas kādai no Āfrikas vai Latīņamerikas valstīm. Valsts pagaidām nav izvēlēta, jo minerālmēslu kvalitāti šobrīd pārbauda Pasaules pārtikas programmas inspektori un pārliecinās par to derīgumu, vēstīja raidījums.

LETA iepriekš ziņoja, ka Latvija teritorijā atrodas aptuveni 200 000 tonnu Krievijas izcelsmes ES sankcijām pakļautiem uzņēmumiem piederošu minerālmēslu, par kuru tālāko likteni kopš ES sankciju pret Krieviju pieņemšanas ilgstoši nebija skaidrības.