Maciņš būs jāatver plašāk: Ķekavā būtiski pieaugs siltumenerģijas tarifs 0
No 1. septembra varētu būtiski pieaugt SIA “Ķekavas nami” siltumenerģijas tarifs, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.
Plānots, ka siltumenerģijas gala tarifs no pašlaik spēkā esošajiem 84,5 eiro par megavatstundu pieaugs par 23,3% un būs 104,16 eiro par megavatstundu.
Gala tarifa kāpumu visvairāk ietekmē siltumenerģijas ražošanas tarifs, kas palielināsies par 26,2%. Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs pieaugs par 16,7%, savukārt siltumenerģijas tirdzniecības tarifs nemainīsies.
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka “Ķekavas namu” apgrozījums 2025. gadā bija 6,91 miljons eiro, bet peļņa – 54 770 eiro. Kompānija “Ķekavas nami” ir reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir 7,4 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ķekavas novada pašvaldībai.