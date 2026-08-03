Foto. pexels-ganajp

Lietussargu var atstāt mājās! Laika prognoze pirmdienai 0

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LETA
7:10, 3. augusts 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien Latvijā laiks būs sauss un lielākoties saulains, prognozē sinoptiķi.

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Mākoņi tikai brīžiem aizsegs sauli un nenesīs nokrišņus.

Pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +20..+24 grādus.

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Rīgā pirmdien mākoņu kļūs vairāk, laiks būs sauss un saglabāsies lēns vējš, termometra stabiņš ēnā pakāpsies līdz +23, +24 grādiem.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1023 hektopaskāli jūras līmenī.

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