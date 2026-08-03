Lietussargu var atstāt mājās! Laika prognoze pirmdienai 0
Pirmdien Latvijā laiks būs sauss un lielākoties saulains, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi tikai brīžiem aizsegs sauli un nenesīs nokrišņus.
Pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +20..+24 grādus.
Rīgā pirmdien mākoņu kļūs vairāk, laiks būs sauss un saglabāsies lēns vējš, termometra stabiņš ēnā pakāpsies līdz +23, +24 grādiem.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1023 hektopaskāli jūras līmenī.