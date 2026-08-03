Foto: MPI04/Capital Pictures/Scanpix

Zināms, kad sāks atmaksāt naudu par nenotikušā amerikāņu repera “Pitbull” koncerta biļetēm 0

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LETA
8:43, 3. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Naudu par nenotikušā amerikāņu repera “Pitbull” koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” skaidroja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.

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Viņš norādīja, ka atceltā koncerta biļetes vēl var apmainīt pret ceturtdien gaidāmo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertu. Pēc viņa paustā, šo iespēju izmanto daži tūkstoši biļešu īpašnieku.

Viņš solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu.

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Majors skaidroja, ka no biznesa viedokļa ir skaidrs plāns, kā atrisināt šo situāciju. Viņam nav bažu, ka tiks rīkoti jauni koncerti, norādot, ka septembrī tiks izziņoti nākamā gada pirmie koncerti.

Jau ziņots, 28. jūlija vakarā tika paziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien, 29. jūlijā, paredzētais amerikāņu repera “Pitbull” koncerts ir atcelts.

Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Pasākuma rīkotāji skaidroja, ka par precīzākām detaļām un atbildību joprojām esot daudz neatbildētu jautājumu. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.

Uz nenotikušo “Pitbull” koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu.

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