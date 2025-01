Foto. Scanpix/LETA

Garantētais minimālo ienākumu slieksnis no šodienas tiek paaugstināts līdz 22% no ienākumu mediānas līdzšinējo 20% vietā.

Izmaiņas “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kā arī Valsts Sociālo pabalstu likumā šogad ietekmēs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) saņēmējus – cilvēkus ar invaliditāti, kuriem invaliditāte noteikta vispārējā gadījumā, un pensijas vecuma iedzīvotājus, kā arī cilvēkus ar maznodrošinātā un trūcīgā statusu.

VSNP apmērs pensijas vecuma cilvēkiem un VSNP personām ar trešās invaliditātes grupu no šī gada būs 166 eiro.

Savukārt garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 166 eiro līdzšinējo 137 eiro vietā, savukārt pārējām personām mājsaimniecībā – 116 eiro līdzšinējo 96 eiro vietā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 377 eiro līdzšinējo 343 eiro vietā, savukārt pārējām personām mājsaimniecībā – 264 eiro līdzšinējo 240 eiro vietā.

Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 604 eiro līdzšinējo 549 eiro vietā, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 423 eiro līdzšinējo 384 eiro vietā.

Palielināts arī minimālās vecuma pensijas apmērs. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze palielinās no 171 līdz 189 eiro jeb 25% apmērā no ienākuma mediānas, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 206 līdz 226 eiro jeb 30% apmērā no ienākumu mediānas.

Trešās invaliditātes grupas gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes apmērā, savukārt, nosakot minimālo invaliditātes pensiju pirmās un otrās invaliditātes gadījumā, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti. Pirmās invaliditātes grupai piemērojamais koeficients ir 1,6, bet otrā tipa invaliditātes grupai – 1,4.

Vienlaikus palielināts arī minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā apmērs. Minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs katram bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai palielināts no 171 līdz 189 eiro jeb 25% apmērā no ienākuma mediānas.

Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,2 un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes.