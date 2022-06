Visvairāk valsts apmaksāto studiju vietu parasti tiek Rīgas Tehniskajai universitātei. Attēlā: Rīgas Tehniskās universitātes absolvente lielajā izlaidumā, kas pērnvasar notika Spilves lidlaukā netradicionālā formātā, kad pēc diplomiem jaunieši brauca automašīnās. Foto: Evija Trifanova/LETA

Noskaidrots, kura ir darba devēju ieteiktākā augstskola 2022. gadā







Uzņēmēji topošajiem darbiniekiem profesionālās iemaņas šogad visvairāk iesaka apgūt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), liecina Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla “prakse.lv” veidotais pieprasītāko augstskolu un profesiju saraksts.

Vēl starp “Top 5” uzņēmēju ieteiktākajām augstskolām ir Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku augstskola un “Biznesa augstskola “Turība””.

Savukārt darba devēju ieteiktākā studiju programma ir LU bakalaura studiju programma “Datorzinātne”.

Tāpat darba devēji iesaka izvēlēties RTU programmu “Datorsistēmas”, Banku augstskolas programmu “Finanses”, Juridiskās koledžas studiju programmu “Tiesību zinātne” un “Stockholm School of Economics in Riga” studiju programmu “BSc in Economics and Business”.

Starp koledžām darba devēju ieteiktākā studiju izvēlei ir Rīgas Tehniskā koledža.

Darba devēji iesaka arī studijas Latvijas Kultūras koledžā, Rīgas Celtniecības koledžā, Alberta koledžā un Juridiskajā koledžā.

Savukārt starp profesionālās izglītības iestādēm darba devēju ieteiktākā ir Rīgas Valsts tehnikums.

Darba devēji iesaka arī studijas Bulduru dārzkopības vidusskolā, Ogres tehnikumā, Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

Kopumā šogad ieteikumus par ieteiktākajām studiju vietām un programmām sniedza 2681 darba devējs.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone norāda, ka organizācijai rūp, lai izglītības iestādēs tiktu sagatavoti darba tirgum nepieciešami speciālisti. Tāpēc darba devēju ieteiktāko skolu un studiju saraksts tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem un viņu vecākiem, kas arīdzan piedalās karjeras izvēlē, nepastarpinātu informāciju par darba tirgu.

“Tādējādi palīdzot absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā darba vidē vai arī, vērojot tendences ilgtermiņā, plānot karjeras izaugsmi,” pauž Meņģelsone.

LDDK un “Prakse.lv” darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu sarakstu veido vienpadsmito gadu.