“40 tūkstoši bezdarbnieku nav statiska grupa!” Simsone komentē darba tirgu Latvijā 0
Latvijā bezdarbnieku skaits bieži tiek uztverts kā statiska problēma, taču Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone raidījumā “Dienas personība” skaidro, ka liela daļa no 40 tūkstošiem bezdarbnieku patiesībā aktīvi maina statusu, iekārtojoties darbā vai iegūstot jaunas prasmes.
Simsone norāda, ka 40 tūkstoši bezdarbnieku nav statiska grupa, kas ilgstoši būtu Nodarbinātības valsts aģentūras klienti. Viņa skaidro, ka šī gada laikā bezdarbnieka statuss piešķirts vairāk nekā 70 tūkstošiem iedzīvotāju, savukārt darbā iekārtojušies ir vairāk nekā 80 tūkstoši.
Direktore uzsver, ka aģentūras darbā notiek pastāvīga rotācija – klienti gan iegūst, gan zaudē bezdarbnieka statusu. Viņa atklāj, ka iemesli, kas cilvēkus noved līdz bezdarbnieka statusam, ir ļoti dažādi.
“Cilvēkiem pienāk brīdis, kad viņi vēlas kaut ko mainīt savā karjerā un viņiem ir nepieciešamas jaunas prasmes vai atbalsts. Tad Nodarbinātības valsts aģentūra var sniegt palīdzību, lai cilvēks atgrieztos darba tirgū ar citām prasmēm un iespējām,” skaidroja Simsone.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad septembra beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) publiskotā informācija.
2025.gada septembra beigās NVA bija reģistrēti kopumā 41 108 bezdarbnieki, kas ir par 1903 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 43 011 bezdarbnieki.
Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis septembra beigās joprojām bija Rīgas reģionā – 3,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā – 9,7%, kas ir samazinājums par 0,3 procentpunktiem.
Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis septembra beigās bija 4,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.
Arī Zemgalē un Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis septembrī samazinājies par 0,2 procentpunktiem un mēneša beigās bija attiecīgi 4,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita un 4,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.