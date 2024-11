pexels.com/Karolina Grabowska

“Ome, te zvana tava mazmeita…” Sieviete soctīklos dalījusies ar jaunu krāpniecības veidu, kuram ir viegli noticēt Ieteikt







Mūsdienās krāpniecība ir kļuvusi par augsti attīstītu nozari, kas pielāgojas gan tehnoloģiju, gan sabiedrības izmaiņām. Viens no jaunākajiem un bīstamākajiem krāpniecības veidiem ir saistīts ar tehnoloģiju attīstību. Krāpnieki izmanto balss sintēzi, viltus zvanus un pat informāciju no sociālajiem tīkliem, radot ilūziju, ka runā tuvinieks vai draugs. Tas palīdz viņiem veidot ļoti ticamu situāciju, kas var radīt paniku un šoku, liekot cilvēkiem reaģēt ātri, bieži vien bez rūpīgas pārdomāšanas.

Sieviete vārdā Linda Liepa sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies ar piedzīvoto krāpniecības gadījumu, brīdinot citus par jaunākajiem krāpnieku paņēmieniem. Turpinājumā sievietes publicētais ierasts.

“!!!VĒLOS PABRĪDINĀT VISUS!!! Šonakt naktī (9.11) ap plkst. 01:00 manai vīra mātei zvanīja krāpnieki. Zvanīja no diviem dažādiem telefona numuriem. Pirmo viņa nepacēla, otro pacēla. Paceļot telefonu ome šokā- krāpnieki runāja manas meitas vārdā/balsī!!! Teksts apmēram šāds – ome, te zvana Tava mazmeita (vārdu nenosauca ) lūdzu palīdzi man, mani grib nolaupīt kaut kādi čigāni. Vīra māte jautā- kur tu esi? Atbilde- pie “ORIGO”! Un vīra māte uzreiz nometa klausuli. Viss

Uzreiz zvans mums, nakts…neko nesaprotam, vīra māte stāsta sarunu, vīrs uzreiz skrien uz meitas istabu pārbaudīt, viss kārtībā guļ. Pa miegam neko jau līdz galam nevar saprast!!!

● TĀPĒC MĪĻIE CILVĒKI, LŪDZU SARGĀJAM VIENS OTRU.

● BRĪDINAM SAVUS BĒRNUS, VECĀKUS UN VECVECĀKUS.

● ŠĀDIEM CILVĒKIEM NEKAS NAV SVĒTS.

♡ Lai mierīga nedēļas nogale.”

Vairāki cilvēki komentējuši Lindas ievietoto publikāciju:

Savukārt iluzionists Toms Felkers savā “Facebook” ierakstā dalījies ar situāciju, kā, iespējams, krāpnieki centušies iegūt viņa balss paraugu.

Toms raksta:

“Uzmanību! Pēdējo dienu laikā esmu saņēmis vairākus tādus dīvainus zvanus. Pazvana kāds un krieviski jautā – vai Toms? uzreiz pēc atbildes nomet klausuli, tā notika pāris reizes. Pēc kāda laika atkal kāds zvana- arī krievu valodā itkā prasa par datumu pieejamību – parunā pāris sekundes -otrā galā momentāli nomet klausuli. Šitādi jau kādi pieci zvani 2 dienu laikā. Esmu daudz dzirdējis par tiem balss ģenerētājiem, kas atdarina balsis un apčakarē cilvēkus, parasti baigi aizdomās nevienu neturu, bet gandrīz liekās, ka šis ir labs variants, lai paņemtu vairākus paraugus no kāda cilvēka balss. Cik man zināms, pietiek ar ļoti maz. Amerikā jau vairākus gadus atpakaļ tas darbojās. Tātad -ja kādreiz Jums zvana Toms un saka, ka ir slikti un vajag piķi – lūdzu, atzvaniet man un pārbaudiet, vai tas tiešām esmu es, varbūt tas ir kaut kāds pro apčakarējiens. Un vispār esam uzmanīgi un runājam par šo ar savējiem. Mums ir tik maza valsts, ka katrs no mums, parunājot par to vienreiz ar pieciem dažādiem cilvēkiem, panāktu, ka visi ir informēti un gudri un viss ok.”

