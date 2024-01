Orbāns ielūdzis Zviedrijas premjeru, lai runātu par pievienošanos NATO

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns otrdien uzaicinājis uz Budapeštu Zviedrijas kolēģi sarunām par Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO, ko alianses dalībvalstu vidū vienīgi Ungārija un Turcija vēl nav apstiprinājušas.

“Šodien es nosūtīju ielūguma vēstuli premjerministram Ulfam Kristersonam, uzaicinot apmeklēt Ungāriju, lai runātu par Zviedrijas pievienošanos NATO,” platformā “X ” ierakstījis Orbāns.

Reaģējot uz Orbāna uzaicinājumu, Zviedrijas ārlietu ministrs Tobiass Bilstrems paziņojis, ka nesaskata nekāda pamatu kādām sarunām ar Ungāriju šajā jautājumā.

“Nesaskatu šobrīd iemeslu sarunām,” žurnālistiem norādīja Bilstrems, piebilstot, ka Budapešta, atšķirībā no Ankaras, neizvirzīja Zviedrijas uzņemšanai nekādus nosacījumus, kad tā 2022.gadā NATO samitā tika uzaicināta pievienoties aliansei.

Zviedrija pieteikumu dalībai aliansē iesniedza kopā ar Somiju 2022.gadā pēc tam, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.

2023.gada aprīlī Somija kļuva par alianses dalībvalsti, bet Zviedrijas pievienošanos aizkavēja Turcija un Ungārija.

Turcijas telekanāls “CNN Turk” pirmdien ziņoja, ka Turcijas parlaments otrdien balsos par Zviedrijas pievienošanos NATO.

Ja Turcijas parlaments atbalstīs Zviedrijas uzņemšanu aliansē, Ungārija būs palikusi pēdējā, kas šādu atbalstu vēl nebūs apliecinājusi.

Turklāt tiek ziņots, ka Turcijas parlaments pēc vairāk nekā gadu ilgas vilcināšanās otrdien, 23.janvārī, ir sācis debates par Zviedrijas uzņemšanu NATO, vēstīja LETA.

Sagaidāms, ka Zviedrijas uzņemšanas protokola ratifikācija tiks apstiprināta ar lielu balsu vairākumu, jo Zviedrijas uzņemšanai publiski atbalstu jau izteicis prezidents Redžeps Tajips Erdogans.

