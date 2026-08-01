“Daži, šķiet, sadistiski izbauda…” Autovadītāji atklāj vienu no kaitinošākajām problēmām ceļu satiksmē 6
Braukšana diennakts tumšajā laikā daudziem autovadītājiem sagādā nepatīkamu pieredzi – pretimbraucošo transportlīdzekļu lukturi nereti apžilbina tik ļoti, ka uz brīdi kļūst grūti saskatīt ceļu. Tieši par šo problēmu plaša diskusija izvērtusies platformā “Threads”, kur autovadītāji dalījās pieredzē un centās noskaidrot, vai pie vainas ir nepārslēgtas tālās gaismas, nepareizi noregulēti lukturi vai mūsdienu automašīnu spilgtais LED apgaismojums.
Diskusijas autors raksta, ka viņam bieži nākas braukt pa šoseju tumsā, un arvien biežāk rodas sajūta, ka daļa autovadītāju nemaz nesteidzas pārslēgt tālās gaismas.
“Man bieži sanāk stūrēt pa šoseju tumsā, un pilns ir ar pretimbraucējiem, kuri mauc ar tālajām gaismām, un nez cik reizes jābliež pretim, kamēr izslēdz, citi tā arī nemaz neizslēdz, turpinot braukt tālāk.”
Viņš piebilst, ka dažkārt rodas iespaids, ka tas tiek darīts apzināti.
“Citi savukārt, šķiet, ka sadistiski izbauda to, ka var šādi kādam bliezt pa acīm.”
Vienlaikus autors godīgi atzīst, ka arī pašam reizēm gadījies aizmirst pārslēgt gaismas.
“Saprotu – retu reizi arī pašam gadījies aizmirsties un pabraukt kādu gabalu, kamēr saprotu, ka esmu žilbinājis pārējiem.”
Daļa komentētāju norādīja, ka viņiem šāda problēma nav tik izteikta.
“Nav šādas negatīvas pieredzes, 99% pārslēdzas uz tuvajiem, atlikušais procents pārslēdzas pēc atgādinājuma, tikai pāris reizes daudzos gados ir bijis, ka principiāli turpina spiest acīs tālos.”
Cits autovadītājs raksta:
“Gadās piemirst. Uzmidzina, izslēdzu. Tāpat nepsihoju, ja pretī braucošs piemirst izslēgt. Uzmidzini – izslēdz.”
Savukārt vēl kāds komentētājs uzskata, ka problēma tiek pārspīlēta.
“Manuprāt, ir šoferi, kuri pārsteidzīgi sāk stresot un midžināt – lai izslēdz, kaut vēl nav tādas vajadzības. Un tad vēl stāstot par to gribas nedaudz dramatizēt.”
Liela daļa diskusijas dalībnieku gan norādīja, ka bieži vien pretimbraucošais nemaz nebrauc ar tālajām gaismām.
Kāda autovadītāja raksta:
“Daļai no viņiem tās diemžēl ir sūdīgas “gudrās” lampas un viņi tipa jau brauc ar tuvajiem. Ir konkrēti Āzijas tirgus auto modeļi, kuriem tuvās izdedzina acis un par tālajām nemaz nerunāsim.”
Cits komentētājs piebilst:
“Tagad tak vairumam auto ir automātiskās tālās gaismas, nebūtu jābūt tā, ka akurāt lielākā daļa nepārslēdzas.”
Savukārt vēl kāds raksta:
“Viss adaptīvs, gaismas vispār neaiztieku.”
Tomēr citi atzīst, ka automātiskās sistēmas ne vienmēr darbojas nevainojami.
“Man gan gļuko automātiskās tālās gaismas. Sanāca nesmuki apžilbināt vairākus autovadītājus. Kopš tā laika tikai manuāli ieslēdzu un izslēdzu.”
Diskusijā izskanēja arī viedoklis, ka arvien biežāk problēmu rada nevis pašas automašīnas, bet neoriģinālas LED spuldzes.
“Tagad vēl arī diezgan populāras ir Ķīnas LED spuldzes, kas žilbina arī tikai tad, ja tuvie ir ieslēgti.”
Daļa komentētāju uzskata, ka spilgtā gaisma bieži vien ir nepareiza lukturu regulējuma rezultāts.
“Aizved mašīnu uz servisu, lai saregulē lukturus.”
Tomēr ne visi tam piekrīt.
“Nekas nav jāregulē, viss tur ir bumbās. Jauns auto, spilgtas lampas.”
Speciālisti gan iepriekš vairākkārt norādījuši, ka arī tehniskā kārtībā esošs automobilis var apžilbināt citus satiksmes dalībniekus, ja tas ir pārslogots, lukturi nav pareizi noregulēti vai uzstādītas neatbilstošas spuldzes.
Lai gan autovadītāju vidū bieži valda dažādi pieņēmumi, Ceļu satiksmes noteikumi ļoti skaidri nosaka, kad tālās gaismas drīkst lietot un kad tās obligāti jāpārslēdz.
Saskaņā ar noteikumiem diennakts tumšajā laikā transportlīdzekļiem jābūt iedegtām tuvās vai tālās gaismas lukturiem, savukārt nepietiekamas redzamības apstākļos drīkst izmantot arī priekšējos miglas lukturus.
Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu 163. punkts paredz, ka tālās gaismas obligāti jāpārslēdz uz tuvajām:
apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots;
vismaz 150 metru attālumā no pretim braucoša transportlīdzekļa;
arī lielākā attālumā, ja pretimbraucošais signalizē par nepieciešamību pārslēgt gaismas;
jebkurā situācijā, kad tālās gaismas var apžilbināt citus satiksmes dalībniekus, tostarp tos, kuri brauc tajā pašā virzienā.
Tas nozīmē, ka 150 metri ir minimālais attālums. Ja reljefa, ceļa līkuma vai citu apstākļu dēļ pastāv risks apžilbināt pretimbraucošo agrāk, autovadītājam gaismas jāpārslēdz vēl pirms šī attāluma.
Ko darīt, ja pretimbraucošais apžilbina?
Ceļu satiksmes noteikumi paredz arī rīcību šādā situācijā. Ja autovadītāju apžilbina pretimbraucošā transportlīdzekļa lukturi, viņam jāieslēdz avārijas gaismas signalizācija un, nemainot braukšanas joslu, jāsamazina braukšanas ātrums vai nepieciešamības gadījumā jāaptur transportlīdzeklis.