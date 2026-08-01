Krusa Sēlijas pusē
Krusa Sēlijas pusē
Ekrānšāviņš. Twitter

Tuvojas spēcīgs negaiss, kas nesīs arī lielgraudu krusu: daļā Latvijas izplatīts oranžais brīdinājums 0

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LETA
17:01, 1. augusts 2026
Ziņas Dabā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis brīdinājumu par stipru negaisu un lielgraudu krusu valsts austrumu daļā.

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Šodien no plkst. 19 līdz 23 daudzviet Latvijā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vietām arī ar krasām vēja brāzmām, kurās vējš sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.

Savukārt Latvijas austrumu rajonos pērkona negaisu pavadīs ļoti stipras lietusgāzes, iespējama arī lielgraudu krusa.

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Valsts centrālajai daļai noteikts dzeltenās bet austrumu daļai – oranžās pakāpes brīdinājums.

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