Tuvojas spēcīgs negaiss, kas nesīs arī lielgraudu krusu: daļā Latvijas izplatīts oranžais brīdinājums 0
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis brīdinājumu par stipru negaisu un lielgraudu krusu valsts austrumu daļā.
Šodien no plkst. 19 līdz 23 daudzviet Latvijā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vietām arī ar krasām vēja brāzmām, kurās vējš sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.
Savukārt Latvijas austrumu rajonos pērkona negaisu pavadīs ļoti stipras lietusgāzes, iespējama arī lielgraudu krusa.
Valsts centrālajai daļai noteikts dzeltenās bet austrumu daļai – oranžās pakāpes brīdinājums.