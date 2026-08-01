Jaunā mācību gada tuvošanās pamatīgi sit pa kabatu – daļai vecāku nākas šķirties no vairāk nekā 500 eiro 4
Latvijā 64% vecāku bērna sagatavošana skolai izmaksā no 100 eiro līdz vairāk nekā 500 eiro, aģentūru LETA informēja SIA “Akropole Latvija”, atsaucoties uz veikto aptauju.
Aptaujā 37% vecāku norādījuši, ka bērna sagatavošanai skolai paredzētais budžets nepārsniedz 100 eiro, lai gan 64% respondentu atzīst, ka reālās skolas izmaksas ir no 100 eiro līdz vairāk nekā 500 eiro. Šis līdzekļu trūkums liek vecākiem meklēt dažādus pielāgošanās risinājumus – 46% pirms skolas sākšanas mērķtiecīgi meklē atlaides, bet 29% paļaujas uz iepriekšējo gadu lietu atkārtotu izmantošanu. Tāpat, izvēloties skolas preces, cena un kvalitāte joprojām ir noteicošie faktori, bērna personīgās vēlmes un ieceres bieži atstājot otrajā plānā.
Aptaujas dati rāda, ka 55% respondentu pirms mācību gada sākuma vairāk satrauc bērna emocionālā pašsajūta, savukārt 41% – mācību rezultāti, bet rūpes par skolas tēriņiem ir 36%. Vienlaikus mobings skolā uztrauc 28% vecāku, bet digitālās vides ietekme – sociālo mediju lietošana, ekrānlaiks un kiberdrošība – satrauc 23% aptaujāto.
Tirgus izpētes centra “Norstat Latvija” vadītāja Linda Ezera norāda, ka gatavošanās jaunajam mācību gadam daudzām ģimenēm ir emocionāli piesātināts laiks, un finansiālais slogs šo spriedzi vēl vairāk pastiprina. Lai gan bažas par skolas izdevumiem ik gadu saglabājas augstas, vecākiem svarīga ir bērna emocionālā labsajūta un veiksmīga atgriešanās skolas ikdienā.
Viņa min, ka jebkurš praktisks atbalsts, kas palīdz nodrošināt bērnam nepieciešamo skolai, mazina arī vecāku stresu.
Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka bērni kopumā jauno mācību gadu sagaida pozitīvi – 49% vecāku norādījuši, ka viņu bērni atgriešanos skolā uztver mierīgi. Savukārt 31% bērnu izjūt nelielu satraukumu, taču spēj ar to veiksmīgi tikt galā.
Lai sniegtu atbalstu tām ģimenēm, kurām skolas sākums ir smags finansiālais slogs, “Akropole” sadarbībā ar labdarības organizāciju “Ziedot.lv”, Latvijas Vecāku organizāciju un citiem partneriem rīko labdarības akciju “Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā!”.
Augustā iedzīvotāji aicināti ziedot jaunu apģērbu, apavus, kancelejas preces un citas skolai noderīgas lietas, kā arī finansiālu atbalstu maznodrošināto ģimeņu bērniem. Ziedojumu kastes atrodas iepirkšanās centros “Akropole Alfa” un “Akropole Rīga”, bet atbalstu var sniegt finansiāli, veicot ziedojumu “Ziedot.lv” bezskaidras naudas ziedojumu stendos abos centros vai ar pārskaitījumu mājaslapā “ziedot.lv”.
“Akropole Latvija” ģenerāldirektors Kaspars Beitiņš atzīmē, ka šogad atbalstam pieteikušās 275 ģimenes, un šis skaits ir vairāk nekā dubultojies salīdzinājumā ar gadu iepriekš.
Šogad akcija norisināsies no 3. augusta līdz 29. augustam.
Aptauja veikta sadarbībā ar “Norstat Latvija” 2026. gada jūlijā. Aptaujā piedalījās 502 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 65 gadiem, kuriem ģimenē ir skolas vecuma bērni.