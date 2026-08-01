Eksperts brīdina: Avota ūdens var būt bīstams veselībai 0

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Veselam.lv
15:00, 1. augusts 2026
Veselam

Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, cik droši ir lietot uzturā ūdeni no publiski pieejamiem avotiem.

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Kadiķis norādīja, ka avota ūdens kvalitāte katrā vietā var būt atšķirīga un tā drošums lielā mērā atkarīgs no konkrētā avota atrašanās vietas un tā, vai tiek veiktas regulāras pārbaudes.

Viņš skaidroja, ka, lai gan avota ūdens cilvēkiem bieži šķiet tīrs un dabisks, tajā var būt mikrobioloģiskais piesārņojums. Ūdens izskats un dzidrums ne vienmēr liecina par tā drošumu lietošanai uzturā.

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Eksperts uzsvēra, ka valsts nenodrošina pastāvīgu kontroli pār visiem publiski pieejamajiem avotiem. Ja konkrēts avots ir īpaši populārs un to regulāri izmanto iedzīvotāji, pārbaudes nereti organizē pašvaldības.

Kadiķis norādīja, ka atsevišķus pētījumus un monitoringa darbus veikušas arī valsts institūcijas, tostarp Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, taču tas nenozīmē, ka tiek pārbaudīts ikviens avots, no kura cilvēki mēdz ņemt dzeramo ūdeni.

Viņš aicināja pirms avota ūdens lietošanas noskaidrot informāciju pie pašvaldības, īpaši gadījumos, kad konkrētā vieta ir plaši apmeklēta. Ūdens novārīšana var samazināt mikrobioloģiskos riskus, tomēr cilvēki, kas izvēlas avota ūdeni, bieži to neapstrādā.

Kadiķis uzsvēra, ka drošākais veids, kā pārliecināties par avota ūdens kvalitāti, ir pārbaudīt pieejamos analīžu rezultātus vai noskaidrot, vai konkrētajam avotam tiek veikta uzraudzība.

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