“Varam paņemt praktiski visu, ko vēlamies,” Tramps izsakās par noslēgto vienošanos ar Ukrainu 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka starp ASV un Ukrainu noslēgta vienošanās par derīgajiem izrakteņiem sniedz Savienotajām Valstīm plašas iespējas piekļūt Ukrainas resursiem. Intervijā “Real America’s Voice” viņš darījumu raksturojis kā ASV visai izdevīgu.
Runājot par Ukrainas dabas resursiem, Tramps uzsvēra gan valsts auglīgās zemes, gan retzemju elementu krājumus.
ASV prezidents arī norādīja, ka vienošanās potenciālā vērtība varētu pārsniegt 300 miljardus ASV dolāru.
Kas zināms par ASV un Ukrainas vienošanos?
2025. gada 30. aprīlī ASV un Ukraina parakstīja vienošanos par Ukrainas un ASV Atjaunošanas investīciju fonda izveidi, paredzot pušu līdzdalību proporcijā 50 pret 50.
Vienošanās sastāv no 12 pantiem. Ukrainu fondā paredzēts pārstāvēt Ekonomikas ministrijas sastāvā esošajai Publiskās un privātās partnerības atbalsta aģentūrai, savukārt ASV pusi – ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporācijai.
2025. gada 12. maijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja likumu par ASV un Ukrainas valdību vienošanās ratifikāciju saistībā ar kopīgā Atjaunošanas investīciju fonda izveidi.
Savukārt 13. maijā Ukrainas Augstākā rada pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu Nr. 13256, kas paredz grozījumus Budžeta kodeksā, lai varētu īstenot vienošanos par derīgajiem izrakteņiem.
Tramps piesardzīgs arī jautājumā par “Patriot” raķetēm
Iepriekš Tramps paudis šaubas par moderno ASV ieroču tehnoloģiju nodošanu Ukrainai. Runājot par iespēju piešķirt licences “Patriot” pārtvērējraķešu ražošanai, viņš uzsvēra, ka Vašingtonai šādos jautājumos jābūt ļoti piesardzīgai.
“Mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Tāpēc mēs pagaidām neesam vienojušies. Taču mēs to apspriedām. Tomēr šādas tehnoloģijas ir grūti nodot, un es nedomāju, ka tas kādreiz notiks. Tie, kuriem jūs tās nododat, kādu dienu var tās pavērst pret jums,” sacīja Tramps.
Tikmēr izdevums “The Atlantic” iepriekš vēstījis, ka Zelenskis vērsies pie Trampa ar lūgumu vienoties ar Īlonu Masku par iespēju Ukrainai izmantot satelītsakaru sistēmu “Starlink” dronu vadīšanai, lai uzbruktu ballistisko raķešu palaišanas iekārtām Krievijas teritorijā.