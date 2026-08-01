Foto: DHS/TV3.LV

ASV aizturēts bijušais Latvijas televīzijas šova “Dejo ar zvaigzni” dalībnieks Nemiro 3

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LA.LV
16:03, 1. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV Imigrācijas un muitas dienests (ICE) aizturējis Latvijas pilsoni Robertu Nemiro, kurš savulaik piedalījies Latvijā populārajā televīzijas šovā šovā “Dejo ar zvaigzni”. ASV varasiestādes norāda, ka vīrietis valstī uzturējies pēc vīzas derīguma termiņa beigām, turklāt viņam ir krimināla pagātne, kas saistīta arī ar vardarbīgiem nodarījumiem, vēsta ārzemju mediji.

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ICE piektdien paziņoja, ka Nemiro aizturēts otrdien Sanfrancisko pēc tam, kad informāciju par viņu dienestam nodeva ASV Pilsonības un imigrācijas dienests.

Saskaņā ar ASV Iekšzemes drošības departamenta (DHS) sniegto informāciju pašlaik pret Latvijas pilsoni sākta procedūra viņa izraidīšanai no ASV.

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DHS vēsta, ka Nemiro Amerikas Savienotajās Valstīs ieradies 2011. gada oktobrī ar vīzu. Tomēr pēc tās derīguma termiņa beigām 2012. gada augustā viņš valsti neesot pametis un turpinājis tajā uzturēties.

ASV varasiestādes publiskojušas arī informāciju par Nemiro kriminālo pagātni. Saskaņā ar DHS sniegto informāciju viņš ir notiesāts par uzbrukumu pastiprinošos apstākļos personai, kas nav ģimenes loceklis, izmantojot šaujamieroci, kā arī par sabiedriskās kārtības traucēšanu.

Dienests arī norāda, ka Nemiro iepriekš ticis aizturēts saistībā ar apsūdzībām par fizisku uzbrukumu, seksuāla rakstura vardarbību, kontrolējamu vielu glabāšanu un narkotiku lietošanas piederumu glabāšanu.

Komentējot Latvijas pilsoņa aizturēšanu, DHS sekretāra palīdze Lorēna Bisa norāda: “Šim nelegālajam imigrantam no Latvijas, iespējams, reiz bija profesionāla dejotāja karjera televīzijā, taču viņš ir kļuvis par profesionālu noziedznieku ar kriminālo pagātni, kurā ietilpst uzbrukums pastiprinošos apstākļos ar šaujamieroci, seksuāla rakstura vardarbība un narkotiku glabāšana.”

Viņa arī uzsver, ka aizturēšana notikusi Kalifornijā, kas īsteno tā dēvēto imigrantu aizsardzības politiku.

“Neskatoties uz to, ka Kalifornija ir patvēruma štats, ICE izdevās aizturēt šo noziedznieku un dabūt viņu prom no mūsu ielām, un drīzumā viņš tiks deportēts no mūsu valsts. ICE nolaiž priekškaru viņa nelikumīgajai uzturēšanās un noziegumu virknei šeit, ASV,” paziņoja Bisa.

Pašlaik Nemiro atrodas izraidīšanas procesā, un, kā norāda ASV varasiestādes, viņu paredzēts deportēt no valsts.

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