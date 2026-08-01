Foto: Paula Čurkste/LETA

Internets neko neaizmirst! Bijušais Rēzeknes mērs, publicējot apsveikumu pilsētai, pieļāvis pamatīgu misēkli 0

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LA.LV
10:01, 1. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Mākslīgais intelekts arvien biežāk kļūst par palīgu ikdienā – ar tā palīdzību cilvēki mēdz meklēt idejas vakariņām, plāno ceļojumus, veido apsveikumus, sagatavo ierakstus sociālajiem tīkliem un pat piemeklēt tiem piemērotāku izteiksmes veidu. Tomēr arī tad, ja lielāko daļu darba paveicis mākslīgais intelekts, pirms pogas “Publicēt” nospiešanas tekstu der rūpīgi pārlasīt. To uzskatāmi atgādina kāds Rēzeknes 741. dzimšanas dienai veltīts ieraksts.

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Runa ir par bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča publicēto apsveikumu pilsētai. Pats teksts veidots svinīgā noskaņā – tajā runāts par Rēzeknes cilvēkiem, paveikto un lepnumu par pilsētu. Taču ieraksta beigās palikusi kāda frāze, kurai publiskajā apsveikumā, visticamāk, nebija paredzēts nonākt.

Proti, izmantojot mākslīgo intelektu, lai radītu apsveikumu Rēzeknei, Bartaševičs, šķiet, nav pamanījis, ka līdz ar pašu apsveikuma tekstu ierakstā iekopēta arī mākslīgā intelekta piebilde, kas acīmredzami nebija domāta publicēšanai.

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Apsveikuma pašās beigās pēc vārdiem “Daudz laimes dzimšanas dienā, Rēzekne!” palicis teikums:

“Tekstu iespējams vēl pielāgot svinīgākai uzrunai vai dinamiskākam sociālo tīklu ierakstam.”

Šī frāze arī kļuvusi par galveno iemeslu, kādēļ Bartaševiča apsveikums piesaistījis sociālo tīklu lietotāju uzmanību. Tā rada iespaidu, ka sagatavotais teksts vienkārši pārkopēts no mākslīgā intelekta rīka, nepamanot tā beigās atstāto piedāvājumu tekstu vēl pārveidot.

Un, kā zināms, internets neko neaizmirst – arī pieļautās kļūdas ne. Pat ja ieraksts vēlāk tiek izlabots vai dzēsts, nereti pietiek ar vienu laikus uzņemtu ekrānuzņēmumu, lai neveiklais misēklis turpinātu savu dzīvi internetā.

Tieši šāds ekrānuzņēmums nonācis arī sociālajos tīklos. Kāda sieviete, daloties ar to, ironiski raksta:

“Šis laikam paliks nepārspējams sveiciens Rēzeknei 741. dzimšanas dienā! “Tekstu vēl iespējams pielāgot svinīgākai uzrunai vai dinamiskākam sociālo tīklu ierakstam”.”

Ierakstam viņa pievienojusi arī tēmturi “#mākslīgāintelektasvētki”.

Neveiklā situācija nav palikusi nepamanīta arī citiem interneta lietotājiem. Komentāru sadaļā cilvēki joko gan par mākslīgā intelekta izmantošanu, gan par to, ka pirms publicēšanas sagatavotais teksts acīmredzot nav ticis pietiekami rūpīgi pārlasīts.

“Bet ja visu dara mākslīgais intelekts, kāpēc mums vajag politiķus?” vaicā kāds komentētājs.

Cits par notikušo izsakās pavisam lakoniski: “Copy/paste [nokopēt/ielīmēt] nelasot”.

Vēl kāda raksta: “Jauki protams, bet atļaušanos uzmanību pievērst pēdējam teikumam. Lūdzu vismaz pārlasiet pirms kopēšanas ar MI (mākslīgo intelektu) radītus vai tulkotus tekstus.”

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