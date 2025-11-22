Katru kustību pavada krakšķis? Ārsti skaidro, kāpēc krakšķ kauli un kad par skaņu jāsāk uztraukties 0
Gandrīz ikviens dzīves laikā ir saskāries ar krakšķošiem kauliem. Vai tās ir gūžas pieceļoties, ceļi noliecoties vai potītes sportojot. Itkā nevainīga pazīme, bet kad par to jāsāk uztraukties?
Portālam “Cleveland Clinic” hiropraktiķis Endrjū Bangs (Andrew Bang) apstiprina, cik skaļi šie trokšņi patiesībā var būt.”Mēs vienmēr cenšamies brīdināt pacientus, bet dažkārt kabinetā atskan pārsteigtas ieelpas, kad cilvēks negaida, ka būs tik skaļi,” stāsta ārsts. “Un, kad tu pats esi tas, kurš krakšķ, tas izklausās vēl skaļāk — īpaši, ja tas notiek kaklā, jo skaņa ir tik tuvu ausīm.”
Nav brīnums, ka daudziem rodas bažas, vai ar locītavām viss ir kārtībā. Īpaši tāpēc, ka šādas skaņas ar gadiem kļūst biežākas.
Tomēr ortopēds Kims Stērnss (Kim Stearns) norāda, ka satraukumam parasti nav pamata. “Tā ir normāla un bieži sastopama parādība,” viņš uzsver.
Taču, ja krakšķēšanu pavada pastāvīgas sāpes vai pietūkums, tas jau var būt signāls, ka kaut kas nav kārtībā — tad noteikti jādodas pie ārsta.
“Kamēr nesāp, locītavu skaņas nav problēma,” uzsver Dr. Stērnss. “Bet, ja parādās sāpes, iespējams, ir trauma, kas prasa ārstēšanu.”