Paplašinās valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas, grūtnieču ģenētisko izmeklējumu un pēcdzemdību aprūpes pakalpojumu klāstu 0
No šī gada valsts apmaksās plašāku medicīniskās apaugļošanas, grūtnieču ģenētiskās izmeklēšanas un pēcdzemdību aprūpes pakalpojumu klāstu, paredzot gan papildu procedūras neauglības ārstēšanā, gan lielāku atbalstu riska grupas grūtniecēm un jaunajām mātēm, aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).
No šī gada tiks nodrošinātas trīs valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras gadījumos, ja pēc iepriekšējās procedūras nebūs iestājusies grūtniecība. Līdz šim valsts apmaksāja divus mēģinājumus. Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā (VM), medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšana ļaus nodrošināt lielākas iespējas saņemt valsts apmaksātus reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumus, pie noteiktiem apstākļiem apmaksājot vairāk nekā divus mēģinājumus.
2024. gadā valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rezultātā notika 625 dzemdības, liecina NVD dati.
Vienlaikus no šī gada tiks apmaksāts jauns pakalpojums – embriju pirmsimplantācijas diagnostika. Tā paredzēta ģimenēm, kurās tiek pārmantotas monogēnas saslimšanas, lai novērstu tādu embriju pārnesi, kas varētu rezultēties ar neveiksmīgu grūtniecību.
Tāpat no šī gada valsts apmaksās neinvazīvā prenatālā testa (NIPT) veikšanu visām riska grupas grūtniecēm ar izmainītiem pirmā trimestra skrīninga rezultātiem, paaugstinātu trisomiju risku vai sievietēm vecumā virs 35 gadiem, nodrošinot agrīnu ģenētisko traucējumu diagnostiku bez invazīvām procedūrām.
NIPT tests ļauj izvērtēt augļa hromosomu skaitu, izmantojot mātes asiņu paraugu. Tests analizē augļa brīvās DNS daļiņas, kas cirkulē grūtnieces asinīs, lai noteiktu, vai auglim ir paaugstināts risks biežākajām hromosomu skaita izmaiņām, piemēram, Dauna sindromam, Edvardsa sindromam un Patau sindromam.
Līdztekus no šī gada tiks īstenots pilotprojekts “Vecmātes mājas vizīte”, kura laikā Rīgā un reģionos valsts apmaksātu pēcdzemdību aprūpi saņems vairāk nekā 700 jaunās mātes, lai pirmajās nedēļās pēc dzemdībām nodrošinātu atbalstu gan jaundzimušā veselībai, gan sievietes fiziskajai un emocionālajai labbūtībai. Projekta mērķis ir atvieglot pirmo periodu pēc atgriešanās no dzemdību nodaļas ar jaundzimušo. Pilotprojektā pārbaudīs jaunu pieeju pēcdzemdību aprūpei, nodrošinot trīs vecmātes vizītes dzīvesvietā, lai novērtētu gan mātes, gan bērna veselību, sniegtu atbalstu zīdīšanā, aprūpes prasmēs un emocionālajā pašsajūtā, kā arī izvērtētu sadzīves apstākļus. Jauno māmiņu emocionālās pašsajūtas izvērtēšana līdz šim nav bijusi pilnvērtīgi nodrošināta, tādēļ to paredzēts mainīt, norāda VM.
Papildu līdzekļi arī došot iespēju palielināt ambulatoro konsultāciju skaitu par 43 000, paplašinot pieejamību pediatra un ārstu speciālistu konsultācijām kardioloģijā, neiroloģijā, endokrinoloģijā, gastroenteroloģijā, pulmonoloģijā, dermatoveneroloģijā, alergoloģijā, anestezioloģijā un citās specialitātēs, kā arī nodrošināt par 57 000 vairāk ambulatoro izmeklējumu, tostarp ultrasonogrāfiju, rentgenoloģiju, kodolmagnētisko rezonansi, doplerogrāfiju un sirds un nervu sistēmas funkcionālos izmeklējumus.
Valsts apmaksās arī zobārstniecības pakalpojumus retu pataloģiju gadījumos, un plānots lielāks finansējums briļļu nodrošināšanai bērniem, informē VM.
Kopumā mātes un bērna veselības jomā šogad paredzēts papildu finansējums 20,9 miljonu eiro apmērā, kas pēc aplēsēm ļaus veselības aprūpes pakalpojumus saņemt aptuveni 100 000 pacientu vairāk, mērķtiecīgi mazinot rindas bērniem uz nepieciešamo aprūpi, skaidro VM.