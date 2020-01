Par cik pieaugušas degvielas cenas Latvijā?

Foto: N_Defender/SHUTTERSTOCK

Līdz ar akcīzes nodokļa paaugstināšanu no šā gada 1.janvāra degvielas cenas Latvijā augušas amplitūdā no 1,7% līdz 6,1%, liecina aģentūras LETA novērojumi.

Uzpildes stacijās “Viada” 95.markas benzīna cena ceturtdienas rītā bija 1,319 eiro par litru, kas ir par 1,7% vairāk nekā iepriekšējās nedēļas beigās. Arī 98.markas benzīna cena kāpusi par 1,7%, sasniedzot 1,355 eiro par litru. Savukārt dīzeļdegvielas cena, salīdzinot ar 27.decembri, augusi par 4,7% – līdz 1,266 eiro par litru.

Visvairāk kāpusi 98. markas benzīna cena uzpildes stacijās “Kool”

Tikmēr uzpildes stacijās “Kool” 95.markas benzīna cena pakāpusies par 3,1% – līdz 1,317 eiro par litru, 98.markas benzīna – par 6,1% – līdz 1,389 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena augusi par 4,2% un ceturtdienas rītā bija 1,247 eiro par litru.

Savukārt “Virši-A” degvielas uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena salīdzinājumā ar 27.decembri ir augusi par 3,5% – līdz 1,361 eiro par litru, bet 98.markas benzīna cena palielinājusies par 3% un 2020.gada pirmajā darba dienā maksāja 1,364 eiro par litru. Taču dīzeļdegvielas cena pakāpusies par 5% un bija 1,275 eiro par litru.

“Neste” degvielas uzpildes stacijās vislielākais kāpums dīzelim

“Neste” automātiskajās uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena līdz ar akcīzes nodokļa kāpumu augusi par 3,2%, sasniedzot 1,312 eiro par litru. Līdzīgs kāpums bijis 98.markas benzīna cenai – par 3,1% – līdz 1,353 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena palielinājusies par 4,1% – līdz 1,256 eiro par litru.

Vienlaikus “Cirkle K” uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena pieaugusi par 4,4% – līdz 1,361 eiro, 98.markas benzīna cena – par 2,9% – līdz 1,399 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena – par 4,2% – līdz 1,275 eiro par litru.

Uzziņa:

Jau vēstīts, ka no 1.janvāra svinu nesaturošam benzīnam par 1000 litriem akcīzes nodoklis pieauga no 476 eiro līdz 509 eiro, bet benzīna un etilspirta maisījumam jeb degvielai “E85”, kurā absolūtā spirta saturs gala produktā ir no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma, par 1000 litriem akcīze auga no 142,8 eiro līdz 152,7 eiro.

Savukārt dīzeļdegvielai, petrolejai, degvieleļļai un dīzeļdegvielas un rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas sajaukumam par 1000 litriem akcīze palielinājusies no 372 eiro līdz 414 eiro.

Naftas gāzei par 1000 kilogramiem akcīze augusi no 244 eiro līdz 285 eiro, dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas biodīzeļdegviela, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, akcīze palielinājusies no 55,8 eiro līdz 62,1 eiro.