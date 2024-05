Krievija pret mērķiem Ukrainā aizvadītajā naktī palaidusi 24 dronus “Shahed”, taču 23 no tiem notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, svētdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Droni palaisti no Kurskas apgabala un okupētās Krimas. Tie notriekti virs Harkivas, Dņipropetrovskas un Hersonas apgabaliem.

Harkivā notriektā drona atlūzas nokritušas privātmāju rajonā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīti postījumi piecām dzīvojamām ēkām, kā arī saimniecības ēkām, garāžām un automobiļiem. Cietuši seši cilvēki.

Dņipro notriekto dronu atlūzas nodarījušas bojājumus daudzstāvu ēkām un infrastruktūras objektiem. Cilvēki nav cietuši.

5.maija rītā, kad pareizticīgie svin Lieldienas, savā soctīkla profilā “X” uzmundrinošus vārdus ierakstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Šajās Lieldienās mēs esam vienoti lūgšanā. Par mūsu gaismas kareivjiem, kas atvaira dēmonus visos virzienos. Par tiem, kas dzīvē ievēro vēl vienu bausli: sargā Ukrainu. Par visiem civiliedzīvotājiem, kuri ik dienu strādā, lai valsts būtu stipra un efektīva ļaunuma spēku pārvarēšanā,” raksta Zelenskis.

“Par visām mūsu pilsētām un ciemiem, kas ir pelnījuši Dieva svētību, nevis pastāvīgu ļaunuma teroru. Par visām mūsu zemēm un cilvēkiem, kuru gars ir nesalaužams. Priecīgas Lieldienas jums visiem, dārgie ukraiņi! Kristus ir augšāmcēlies!

Viņš patiešām ir augšāmcēlies!” apsveikuma uzrunā pauda Ukrainas prezidents, kad Krievijas armija turpina apšaudīt Ukrainu arī pareizticīgo Lieldienu laikā.

This Easter, we are united in prayer.

For our warriors of light, who repel demons in all directions. For those who follow one more commandment in life: protect Ukraine. For all civilians who work every day to make the country strong and efficient in overcoming evil forces.

For… pic.twitter.com/D6BeMWycRx

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2024