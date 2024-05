Foto. Scanpix/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs Deivids Kamerons paziņojis, ka Ukrainas ziņā ir izlemt, kā izmantot britu ieročus, un uzstāja, ka tai ir tiesības dot triecienus mērķiem Krievijas teritorijā. Vizītes laikā Kijevā viņš sacīja, ka Apvienotā Karaliste nodrošinās 3 miljardus mārciņu (3,75 miljardus dolāru) gadā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, raksta BBC.

“Tāpat kā Krievija uzbrūk Ukrainas iekšienē, ir pilnīgi saprotams, kāpēc Ukrainai ir sevi jāaizstāv,” sacīja Kamerons.

Ukraine has the right to use UK weapons to strike targets in Russia – UK Foreign Secretary during his visit to Kyiv.

British Foreign Secretary David Cameron promised three billion pounds ($3.74 billion) of annual military aid for Ukraine for "as long as it takes" on Thursday,… pic.twitter.com/rFBzQfB0SG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2024