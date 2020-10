Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Paziņo, kur konstatēts vislielākais ar Covid-19 saslimušo skaits





No aizvadītajā diennaktī atklātajiem 188 jaunajiem inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem gandrīz puse jeb 84 ir reģistrēta Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkoptie dati.

Kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā ir pieaudzis līdz 687 iedzīvotājiem.

Tāpat 13 jauni saslimušie ir reģistrēti Vecpiebalgas novadā, kur pēdējās divās nedēļās atklāto saslimušo skaits ir sasniedzis 82 iedzīvotājus.

Krāslavas novadā ir reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi un kopējais pēdējās 14 dienās saslimušo skaits novadā ir pieaudzis līdz 94 iedzīvotājiem.

Desmit jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī, kur kumulatīvais 14 dienu saslimušo skaits pieaudzis līdz 145 iedzīvotājiem un tas ir otrs lielākais saslimušo daudzums pēc Rīgas.

Deviņi jauni inficētie reģistrēti Liepājā, bet astoņi – Ogres novadā. Liepājā kumulatīvais 14 dienu saslimušo skaits pieaudzis līdz 15, bet Ogres novadā – līdz 22 iedzīvotājiem.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī atklāti arī Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē, Salaspils, Kuldīgas, Olaines, Talsu, Ķekavas, Dundagas, Daugavpils, Mārupes, Garkalnes, Siguldas, Lielvārdes, Preiļu, Ādažu, Jelgavas, Cēsu, Riebiņu, Tukuma, Madonas un Valkas novadā.

Covid-19 ir atgriezies Grobiņas, Priekules, Limbažu, Kārsavas un Rūjienas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši, bet tagad atkal reģistrēti jauni inficētie.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem 42 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 35 ir gan 30 līdz 39 gadu, gan 40 līdz 49 gadu vecumā, bet 24 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Pārējās vecuma grupās reģistrēti mazāk saslimušo.

Kā ziņots, SPKC dati liecina, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 188 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kas ir atkārtots vienas dienas laikā reģistrēto saslimušo skaita rekords. 188 saslimšanas gadījumi ar Covid-19 tika fiksēti arī 16.oktobrī.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 5312 Covid-19 izmeklējumi, kas ir otrs lielākais veikto testu skaits vienā dienā. 16.oktobrī tika veikti 5332 testi.

SPKC skaidro, ka iespaidīgais rādītājs sasniegts, turpinoties mērķtiecīgai izmeklēšanai jau zināmos uzliesmojumos Daugavpilī, Vecpiebalgā un Rīgā.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 3,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 3797 personām, no kurām 1341 ir izveseļojusies.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti septiņi jauni pacienti ar Covid-19, bet desmit sasirgušie no tām izrakstīti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Līdz ar to pašlaik stacionāros ārstējas 79 pacienti, no tiem 73 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt sešiem ir smaga slimības gaita.

Kopš aizvadītās diennakts slimnīcas pametušas kopumā desmit personas, līdz ar to kopumā no stacionāriem izrakstīti 300 pacienti, starp kuriem ir gan mirušie, gan atlabušie.