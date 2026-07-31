Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Sieviete pērkona negaisa laikā.

Vai šonakt gaidāms negaiss? 0

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LETA
14:54, 31. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

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Negaiss lokāli izraisīs ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns, tas ļaus sabiezēt miglai, plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē.

Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16..+19 grādiem, Kurzemē – līdz +13..+15 grādiem.

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Augusta pirmajā dienā būs daudz mākoņu, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem.

Rīgā piektdienas vakarā iespējams pērkona negaiss, sestdienas rītā – migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +18 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +24 grādiem.

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