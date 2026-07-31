VIDEO. Atsvaidzinošs, krēmīgs un gatavs dažās minūtēs: šīs vasaras kārdinošākā recepte, kas burtiski uzspridzinājusi internetu 0
Sociālos tīklus “TikTok” un “Instagram” pēdējā laikā burtiski pārpludinājusi jauna, neticami vienkārša un atsvaidzinoša recepte, kas pretendē uz šīs vasaras vispopulārākā kulinārijas hita titulu.
Tas ir mājās gatavots arbūzu “saldējums” (kas gan pēc sastāva ir tuvāks augļu šerbetam), kura pagatavošanai nav nepieciešama ne saldējuma mašīna, ne sarežģītas iemaņas.
Kā tas darbojas? Princips ir pavisam vienkāršs – arbūzs pats kalpo gan kā galvenā sastāvdaļa, gan kā trauks saldējuma pagatavošanai. Turklāt šo desertu var pavisam viegli pielāgot savai gaumei – klasiskā govs piena vai saldā krējuma vietā droši var izmantot, piemēram, mandeļu, kokosriekstu vai jebkuru citu augu pienu, padarot šo gardumu pilnībā brīvu no laktozes.
Starp citu, radošākie kārumnieki sociālajos tīklos jau eksperimentē un arbūza vietā izmanto, piemēram, saldu meloni – izrādās, ka arī šādā izpildījumā deserts izdodas vienkārši izcils un krēmīgs!
Kā to pagatavot?
Pārgriez arbūzu (vai meloni) uz pusēm. Vienai no pusītēm ar karoti izgreb vidu, izveidojot bļodas formu. Ietin šo pusīti pārtikas plēvē un liec saldētavā uz nakti, lai tā pilnībā sasalst.
Kad auglis ir pilnībā sasalis, izņem to no saldētavas un noņem plēvi. Izgrebtajā “bļodā” ielej nedaudz saldā krējuma vai izvēlētā piena.
Ar stingru karoti sāc skrāpēt sasalušās malas, uzreiz maisot un iecilājot sasalstošos augļu krikumus pienā. Turpini skrāpēt un maisīt dažas minūtes, līdz šķidrums pārvēršas biezā, krēmīgā un sasalušā masā.
Desertu ar karoti sadali trauciņos, ja vēlies, to pārlej ar nedaudz medus saldumam un baudi nekavējoties, kamēr tas vēl nav izkusis!
Šis vienkāršais našķis ir ideāls veids, kā karstajās vasaras dienās sevi palutināt ar kaut ko vēsu, vieglu un veselīgu.