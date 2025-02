Pēc kājas amputācijas ar minimāliem iztikas līdzekļiem… Aigai, kura viena audzina meitiņu, ļoti nepieciešams līdzcilvēku atbalsts Megija Kokoreviča

Dzīve mēdz būt neparedzama un nežēlīgi pārbaudīt cilvēka spēku. Tas noticis ar Aigu no Madonas novada, kura 40 gadu vecumā saskārusies ar smagiem veselības izaicinājumiem. Viņai veikta kājas amputācija, un šobrīd viņa viena audzina savu 11 gadus veco meitiņu. Paralēli fiziskajām sāpēm un emocionālajiem pārdzīvojumiem Aiga atrodas rehabilitācijas procesā, cenšoties atgūt spēkus un pielāgoties jaunajai dzīves realitātei.

Šobrīd ģimenei praktiski nav iztikas līdzekļu, viņai ir tikai maznodrošināto pensija 164 eiro apmērā un 25 eiro bērnu nauda, ar ko jāiztiek. Sievietei ļoti nepieciešama palīdzība ar pārtiku, higiēnas precēm un citām sadzīvē svarīgām lietām. Paralēli notiek arī rehabilitācijas process. Pēc atgriešanās no rehabilitācijas centra Vaivaros, viņu gaida vēl daudz rehabilitācijas procesu. Tāpat sieviete cieš arī no cukura diabēta.

Aiga labprāt uzklausītu dažādus darba piedāvājumus, bet šobrīd neko neviens nepiedāvā. Viņa ļoti priecātos par jebkādu darbu, kuru var veikt no mājām.

Ja jums ir iespēja palīdzēt, sazinieties ar biedrību “Es Tev palīdzēšu” vai sniedziet finansiālu atbalstu, pārskaitot ziedojumu uz biedrības kontu:

Biedrība “Es Tev palīdzēšu”

Reģ. nr.: 40008334807

Konts: LV49HABA0551057255713

Maksājuma mērķis: “Palīdzība ģimenei Madonas nov.”

Aigas stāsts ir skarbs atgādinājums par to, cik trausla var būt cilvēka dzīve un cik ļoti katram no mums dažkārt var būt nepieciešams atbalsts. Taču šajā cīņā viņai nevajadzētu būt vienai. Palīdzēt var katrs – ar produktiem, higiēnas precēm, finansiālu atbalstu vai vienkārši daloties ar šo informāciju. Mazs žests no mums var mainīt Aigas un viņas meitiņas ikdienu. Kopā mēs varam viņai sniegt cerību un atvieglot ceļu uz jaunu dzīves sākumu!